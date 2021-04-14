В Москве начался пыльцевой дождь

С наступлением тепла в Москве начался так называемый пыльцевой дождь. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в активную стадию пыления вступили орешник и ольха.

Пыльцевые зерна орешника, ольхи и ивы являются сильными аллергенами. Их уровень в воздухе сейчас повышен.

Ольха наиболее распространена в районах Ново-Переделкино, Свиблово и городском округе Троицк, парках "Фили", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино" и "Митино". Орешник - в районах Северный и Обручевский, в Измайловском, Воронцовском и Царицынском парках, отмечается в сообщении.