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14.04.2021 12:56
Рубрика: Общество

В Москве начался пыльцевой дождь

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

С наступлением тепла в Москве начался так называемый пыльцевой дождь. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в активную стадию пыления вступили орешник и ольха.

Фото: iStock
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Пыльцевые зерна орешника, ольхи и ивы являются сильными аллергенами. Их уровень в воздухе сейчас повышен.

Ольха наиболее распространена в районах Ново-Переделкино, Свиблово и городском округе Троицк, парках "Фили", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино" и "Митино". Орешник - в районах Северный и Обручевский, в Измайловском, Воронцовском и Царицынском парках, отмечается в сообщении.

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