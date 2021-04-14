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14.04.2021 17:37
Рубрика: Общество

В Москве после зимы проснулись ежи и лягушки

Текст: Ирина Огилько

В столичных парках заметили первых ежей и лягушек. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования столицы.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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Первых ежей заметили в лесопарке "Кусково". По данным Мосприроды, в общей сложности эти млекопитающие провели в спячке около полугода. Все это время они спали в неглубоких норах или под валежником. Просыпаются эти зверьки,когда температура воздуха достигает +10...+12 градусов. Первые дни после спячки ежи активно ищут пишу, затем у них начинается брачный период. Первые малыши появляются в конце мая. С департаменте напомнили, что диких животных нельзя брать на руки и трогать. Посмотреть на зверька лучше издали, иначе "заботу или ласку" он может принять за нападение и ответит укусом.

Первых лягушек этой весной нашли специалисты природно-исторического парка "Тушинский".

Как напомнили в департаменте природопользования, если вы заметили раненое животное или птицу, и им необходима помощь, то нужно позвонить по телефону единой справочной службы Москвы: +7(495) 777-77-77.

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