В Москве открылась речная навигация

В Москве 13 апреля запустили речную навигацию - стабильно теплая и солнечная погода позволила сделать это на 11 дней раньше, чем обычно. Первыми начали курсировать суда, которые зимовали в границах города, - это в том числе речные трамвайчики, прокатиться на которых уже смогли первые желающие. В столичном департаменте транспорта рассказали, что 24 апреля откроются шлюзы и в Москву сможет попасть остальной речной транспорт. А 30 апреля круизное судоходство откроется на обновленном недавно Северном речном вокзале.