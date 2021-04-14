В тамбовском селе сгорели пять домов

В Тамбовской области сгорели пять жилых домов.

Огонь уничтожил строения в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района. По данным ТАСС, в селе горят сейчас еще три жилых дома.

"У нас пять домов в селе Троицкая Вихляйка уже сгорели, еще три, по предварительной информации, сейчас горят. Ситуация серьезная, мы запросили помощь из Тамбова", - цитирует агентство представителя ЕДДС Сосновского района.

Пострадавших нет. Но ситуацию очень осложняет сильный ветер, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе.