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14.04.2021 16:33
Рубрика: Происшествия

В тамбовском селе сгорели пять домов

Текст: Элина Труханова (Тамбов)

В Тамбовской области сгорели пять жилых домов.

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области
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Огонь уничтожил строения в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района. По данным ТАСС, в селе горят сейчас еще три жилых дома.

"У нас пять домов в селе Троицкая Вихляйка уже сгорели, еще три, по предварительной информации, сейчас горят. Ситуация серьезная, мы запросили помощь из Тамбова", - цитирует агентство представителя ЕДДС Сосновского района.

Пострадавших нет. Но ситуацию очень осложняет сильный ветер, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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