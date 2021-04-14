В Воронеже восстановят после пожара пятиэтажный дом

Возгорание кровли в хрущевке на улице Еремеева в Коминтерновском районе вынудило среди ночи эвакуировать всех ее жителей. Ремонтировать крышу, коммуникации и залитые при тушении квартиры будут за счет резервного фонда администрации города.

Пожар начался вечером 9 апреля. Причины его сейчас устанавливают дознаватели и специалисты испытательной лаборатории МЧС. Скорее всего, произошло короткое замыкание электропроводки. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям. Жителей вывели и отвезли в гостиницу. Спасатели вынуждены были вскрыть несколько входных дверей в квартиры. На данный момент все они уже восстановлены.

"При осмотре чердака выявлено 100 процентов повреждения кровли, 90 процентов повреждения розлива системы отопления. Разрушены дымоходы и вентканалы, теперь они требуют полного восстановления. Часть квартир не пострадала от пожара. Причина пожара пока неизвестна, но все люки выходов на кровлю были закрыты - сотрудникам МЧС пришлось их выбивать, чтобы подняться на чердак", - рассказали в управляющей компании "Мастер".

Наутро коммунальщики вместе с жильцами обошли почти все квартиры (в часть помещений попасть не удалось) - проверили коммуникации, особенно газовое оборудование, определили фронт работ для возвращения к нормальной жизни. Сгоревшую кровлю разобрали. На реконструкцию понадобится около недели.

- В ближайшие дни планируется восстановить системы отопления и электроснабжения. Для проведения работ привлечены силы администрации города, районных комбинатов благоустройства, городской аварийно-ремонтной и аварийно-спасательной службы и УК, - сообщили в мэрии Воронежа. - Часть жителей дома по-прежнему размещена в гостинице, а часть уехала к родственникам и друзьям, на дачи.

Жильцы - 172 человека - имеют доступ к своим квартирам, чтобы забирать необходимые вещи. Сам дом находится под охраной полиции. В УК "Мастер" готовят перечень стройматериалов для закупки. На время ремонта квартир жителям предоставят помещения из маневренного фонда для хранения мебели и другого имущества.

- Кровлю и коммуникации мы восстановим за счет аварийного резервного фонда администрации города. Кроме того, за счет средств бюджета будет проведен ремонт в пострадавших при ликвидации пожара квартирах. Я издам соответствующее распоряжение, - заявил глава мэрии Воронежа Вадим Кстенин.

Прямая речь

Василий Смольянов, начальник отдела общественных связей Фонда капремонта Воронежской области:

- В 2018 году в доме N 27 на улице Еремеева был произведен капитальный ремонт кровли, фасада, подвальных помещений и всех инженерных сетей. Общая стоимость работ составила 27 миллионов рублей. Все деревянные конструкции крыши были обработаны средством огнебиозащиты. Электропроводку поместили в металлические трубы, распределительные щитки - в металлические ящики. Приемка выполненных работ проводилась после обязательных в таких случаях электротехнических испытаний. Если бы новая система электроснабжения была смонтирована с нарушениями, последствия этого проявились бы не через два года, а гораздо раньше. Однако жалоб на нештатное функционирование системы от жителей дома не поступало.

Тем временем

Приусадебный участок в частном секторе Калуги сполз с холма в результате обрушения грунта при проведении строительных работ. Инцидент произошел 9 апреля на улице Парижской Коммуны, недалеко от набережной и Музея космонавтики. Земля обвалилась на площади около 300 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет. Ситуацию объяснили тем, что собственник одного из частных домов завез землю для расширения своего участка и тем самым превысил допустимую нагрузку на грунт.