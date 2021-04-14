В конце марта в Калужской области прошло скрининг-обследование жителей региона с использованием мобильного диабет-центра "Диамобиль". Эта передвижная научно-исследовательская, диагностическая и лечебная клиника представляет собой два больших фургона, в которых размещены четыре врачебных кабинета: эндокринолога, кардиолога, офтальмолога и специалиста по диабетической стопе. В них ведут прием специалисты Научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России - ведущего в стране центра по изучению и лечению сахарного диабета и других эндокринопатий.

Проект "Диамобиль" стартовал еще в 2002 году по инициативе Эндокринологического научного центра (сегодня - НМИЦ эндокринологии) в рамках Федеральной целевой программы "Сахарный диабет" при поддержке Министерства здравоохранения РФ и фармацевтической компании "Ново Нордиск". Его целью было создание системы клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета в стране.

За 18 лет медицинские экипажи "Диамобиля" совершили более 60 выездов в различные регионы России. Обследовано свыше18 тысяч пациентов с диабетом 1-го и 2-го типов. Сегодня собранные уникальные диагностические и научные данные активно используются для совершенствования специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Успешный опыт лег в основу создания аналогичных мобильных центров, которые сегодня действуют в шести субъектах РФ.

Важнейшее направление дальнейшей работы - профилактика и своевременное выявление осложнений сахарного диабета, которые нередко поздно диагностируются и приводят к инвалидности и преждевременной смерти пациента. В некоторые регионы "Диамобиль" приезжал уже дважды, а в какие-то даже трижды. Повторные экспедиции в регион позволяют оценить динамику состояния пациентов за определенный период, в первую очередь - эффективность контроля диабета, частоту развития осложнений. В Калужскую область "Диамобиль" приехал впервые.

Специализированная эндокринологическая помощь доступна далеко не везде - в отдаленных населенных пунктах таких специалистов просто нет. А ездить оттуда, чтобы своевременно пройти все необходимые обследования, бывает очень сложно. Но даже и там, где есть специализированные службы, надо получить направление, записаться к врачам-специалистам на разные дни - все это приводит к тому, что некоторые органы-мишени сахарного диабета (сердце, почки, глаза, стопы) не обследуются годами, и порой необходимое лечение запаздывает. Кабинеты "Диамобиля" оснащены всем необходимым оборудованием для комплексного обследования, которое пациент сможет пройти в течение одного дня.

За две недели специалисты НМИЦ эндокринологии оценили состояние более 300 калужских пациентов. Министерство здравоохранения Калужской области проделало большую подготовку к прибытию "Диамобиля" ЭНЦ. В регионе были отобраны пациенты - из каждого района по 20-30 человек. Их организованно доставляли к зданию областной больницы, где припаркованы фургоны "Диамобиля". Здесь им выполнили анализ на гликированный гемоглобин, который позволяет оценить уровень глюкозы в крови за последние 2-3 месяца, провели квалифицированный осмотр органов-мишеней с максимальным комфортом. Никаких очередей, можно отдохнуть и принять пищу, но главное - получить заключение и рекомендации специалистов лучшего в стране профильного центра. Это и есть приближение медицинской помощи к населению, к нуждающимся людям. А еще - формирование эндонастороженности, чтобы на раннем этапе обнаружить и предупредить тяжелые осложнения, направить терапию в нужном направлении.

- Не высказать даже, как мы благодарны за внимание к нам, - отвечает на вопрос "РГ" 67-летняя Надежда Ивановна из отдаленного Кировского района, только что прошедшая обследование. - Разве я бы наездилась сюда ко всем специалистам? А тут такая возможность - низкий поклон врачам!

- С 1996 года у нас формируется Российский регистр больных с сахарным диабетом, сейчас в нем зарегистрированы около 5 миллионов пациентов, - говорит заместитель директора НМИЦ эндокринологии - директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова. - Наши исследования показали, что многие даже не знают о том, что больны - повышенный сахар никак о себе "не звонит". Поэтому крайне нужна помощь врачей первичного звена - заподозрить сахарный диабет можно на более раннем этапе. Факторы риска - избыток веса, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые проблемы, наследственность, рождение ребенка весом выше 4,5 кг. На них надо обращать внимание, и если анализ покажет, что уровень глюкозы повышен, направлять пациента к эндокринологу, потому что чем раньше начато лечение, тем больше шансов предупредить тяжелые осложнения. А комплексное обследование пациента с сахарным диабетом должно повторяться хотя бы раз в полгода.

- Для нас большая радость, что мы смогли вместе с грамотными специалистами из столицы проконсультировать пациентов с диабетом, - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья Соваков. - В период пандемии они наиболее тяжело переносили коронавирус, сейчас для многих из них необходима реабилитация. Мы создаем школу диабета, куда смогут обратиться все жители области из групп риска, получить необходимые рекомендации. Надеюсь, что будем сотрудничать с московскими коллегами регулярно, в том числе и в части подготовки специалистов для нашего региона.

В ходе "круглого стола" по проблематике сахарного диабета, который прошел в областной клинической больнице, было подписано соглашение между НМИЦ эндокринологии и министерством здравоохранения области о сотрудничестве.

Специализированная эндокринологическая помощь доступна далеко не везде - в отдаленных населенных пунктах таких специалистов просто нет

- Калужская область - особый регион для нашей компании, так как здесь находится наш завод по производству современных инсулинов, - рассказала "РГ" директор отдела клинических исследований, медицинских программ и регистрации продукции компании "Ново Нордиск" Наталья Моргунова. - Наше предприятие в технопарке Грабцево - это высокотехнологичное производство готовой лекарственной формы, соответствующее международным стандартам GMP, корпоративным стандартам и российскому законодательству. В его создание компания инвестировала более 8 млрд рублей и не собирается на этом останавливаться: в июне этого года будет начат выпуск препарата инсулина последнего поколения. На протяжении многих лет мы также поддерживаем инициативы НМИЦ эндокринологии, в том числе и проект "Мобильный диабет-центр". Сегодня спустя сто лет после открытия инсулина диабет можно успешно контролировать с помощью современной терапии и предотвращать его. Однако для пациентов еще остаются нерешенные вопросы, главный из которых - появление инноваций и их доступность.

В Калужской области работа мобильного диабет-центра рассчитана на две недели, потом он вместе с командой врачей НМИЦ эндокринологии переедет в Уфу, где будут обследованы несколько сотен пациентов. Диабетологическая экспедиция продолжается и выходит на новые маршруты.