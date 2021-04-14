АО "Восточный порт" вновь установило рекорд по выгрузке угля

АО "Восточный порт" установило рекорд по выгрузке угля за зимний период 2020-2021 годов, сообщает пресс-служба компании.

За сутки 10 апреля 2021 года выгрузка фактически составила 1464 вагона. Год назад эта цифра была равна 1307 вагонов. В компании подчеркивают, что этот показатель стал рекордным не только для АО "Восточный Порт", но и для других стивидорных предприятий отрасли страны благодаря слаженной и эффективной работе соответствующих подразделений предприятия и ОАО "РЖД".

- Мы вновь поставили рекорд по выгрузке. Этот беспрецедентный результат, несомненно, достигнут совместными усилиями железнодорожников Дальневосточной дороги и коллектива АО "Восточный Порт" в результате полной реализации в 2020 году масштабного проекта Третьей очереди и развития железнодорожной инфраструктуры станции Находка-Восточная. Мы построили и передали на баланс ОАО "РЖД" новый железнодорожный парк и полностью запустили в эксплуатацию новый собственный электрифицированный парк, что позволило синхронизировать обработку вагонов и сделать ее бесперебойной благодаря новому перегрузочному оборудованию на специализированном угольном терминале, - отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская.

Справка "РГ"

АО "Восточный Порт", который находится в поселке Врангель Приморского края, - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидор обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

Предприятие, оснащенное лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, стало первым угольным терминалом Дальнего Востока, сертифицированным в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".

АО "Восточный порт" - одно из крупнейших налогоплательщиков Приморья. По итогам прошлого года компания перечислила в бюджеты всех уровней около 3,2 миллиардов рублей.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"