Экологи насчитали 30 белых медведей на архипелаге Медвежьи острова

В Якутии патрульная группа экологов провела обследование "медвежьего роддома" - архипелага Медвежьи острова в Восточно-Сибирском море.

За десять дней ученые и специалисты минэкологии региона проехали на снегоходах и вездеходе более 850 километров. Как сообщается на сайте природоохранного ведомства республики, специалисты фиксировали следы, встречи с белыми медведями, наличие родовых берлог, количество медвежат нынешнего года и проводили сбор биологического материала для анализа ежегодных мониторинговых исследований.

Было обследовано пять островов. Обнаружены семь берлог. Всего по следам было зарегистрировано не меньше 28 - 30 разных по возрасту и полу белых медведей, в том числе 11 медвежат, родившихся в этом году в берлогах. Специалисты отмечают: в сравнении с данными многолетних наблюдений этот показатель является продуктивным и стабильным.

По словам старшего госинспектора дирекции биологических ресурсов Якутии Руслана Слепцова, на островах, судя по свежим следам, стало больше белого песца, чем в годы предыдущих наблюдений. При этом он отметил, что температура воздуха все дни держалась на уровне от минус 27 градусов утром до минус 15 днем, ветра практически не было.

- Такая погода благотворно сказалась на вскрытии берлог и выходе медвежат, - отметил эколог.

Белые медведицы устраивают берлоги своеобразно. Как рассказал "РГ" Руслан Слепцов, глубокой осенью они просто ложатся под береговым обрывом, и их заметает снегом. В этом логове они обзаводятся потомством. С наступлением относительно теплых апрельских дней мамаши пробивают обледенелую корку и вместе с детенышами выходят из убежища. Некоторое время медведицы не отходят от берлог, позволяя медвежатам привыкнуть к новому для них миру и порезвиться: обычно снежные склоны в таких местах укатаны и испещрены следами коготков. Это медвежата катались с горки и забирались наверх.

Однако после долгой зимы надо добывать себе пропитание. И медведицы уходят с малышами по льдам в море, где можно начинать охоту.