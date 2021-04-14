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14.04.2021 05:29

Тоня никогда не спит

Как искусственный интеллект может помочь человеку в творчестве
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 80(8431)
Во Владивостоке на площадке Приморского отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" открылась уникальная выставка "Суперпиксели. Видит ли Тоня сны?". Организаторы уверяют, что ничего подобного в России раньше не было - все картины здесь созданы при помощи искусственного интеллекта (ИИ).
Илья Мирин рассказал о том, как искусственный интеллект создавал картины. Фото: Анна Бондаренко Илья Мирин рассказал о том, как искусственный интеллект создавал картины. Фото: Анна Бондаренко
Илья Мирин рассказал о том, как искусственный интеллект создавал картины. Фото: Анна Бондаренко

Тоня и другие синтетики

Экспозиция заняла несколько залов. В одном из них Тоня, так назвали виртуального художника, творит в реальном времени. Внимательные и терпеливые зрители могут увидеть, как за 10-20 минут набор разноцветных пикселей превращается в мозаику, затем в набросок, а после в картину.

Фото: Сергей Куксин / РГ
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"Позирует" компьютеру пейзаж за окном: камера смотрит в сторону центральной площади Владивостока, храма и Золотого моста. Как поясняет Илья Мирин, директор Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), чьи сотрудники и магистранты создали Тоню, робот случайным образом выбирает для образца картину из базы и "пишет" свою в стиле ее создателя.

- Союз художников предоставил нам большую подборку работ, которые они считают вершиной творчества коллег. На их основе мы проводили машинное обучение нейронной сети. Она изначально была предназначена для автономного транспорта и натренирована на распознавание светофоров, знаков дорожного движения. На нее мы наложили несколько слоев, которые обучили работать с видеоматериалами, камерами. На финальном этапе давали образцы картин художников. Можно менять настройки, например, "заставить" машину в большей степени копировать, и это будет выглядеть как подражание автору, или только применять отдельные элементы стиля художника, - говорит Илья Мирин.

Кстати, Тоня никогда не спит, ей некогда. Выставку готовили более полугода, и за это время робот сделал тысячи "набросков" и 600-700 финальных экземпляров картин. Из них выбрали лучшие, а из лучших те, которые вошли в экспозицию. На готовых полотнах - виды города, кампуса ДВФУ, морские пейзажи и знаковые места Владивостока.

Киберпоэт Маяковский

По мнению Ильи Мирина, искусство - одно из самых перспективных направлений развития ИИ. В ДВФУ уже экспериментировали с созданием нескольких синтетических личностей. Одна из них - киберпоэт по имени Маяковский. Стихи "трибуна революции" выбрали потому, что его творческое наследие находится в открытом доступе. К тому же поэт оценил бы такой поворот, уверен собеседник "РГ".

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Другой синтетик - цифровой музыкант, он умеет писать и играть легкую музыку в стиле лаунж. Эта "личность" состоит из двух неравнозначных частей - одна учит нейросеть сочинять музыку, а вторая воспроизводит ее, озвучивая разными инструментами. Есть синтетик, занимающийся разработкой архитектурных решений.

- Любое произведение искусства - огромный труд, за которым стоит большое количество экспериментов, и ИИ может помочь провести их в разумный срок. Но настоящих поэтов, художников и музыкантов он заменить не сможет, это всего лишь новый инструмент в их руках, - уверен Илья Мирин.

Инструмент, конечно, пока недешевый - при подготовке к проекту был исчерпан ресурс четырех видеокарт стоимостью 300 тысяч рублей каждая. Для сравнения: для игр этих видеокарт человеку хватило бы лет на 20.

Кто пишет лиды

Мнение директора Школы цифровой экономики ДВФУ поддерживает известный фотохудожник Михаил Павин. На его работах (а также работах приморских мастеров кисти - Вениамина Гончаренко, Владимира Цоя, Ильи Бутусова) Тоню учили "писать". Их картины специально разместили в соседнем зале, чтобы желающие могли сравнить "живые" и "цифровые" полотна.

- В далеком 1998 году состоялась моя первая большая персональная выставка в галерее "Артэтаж", которая называлась "Фото-графика, компьютерная графика". Там было нечто похожее по принципу - я либо генерировал изображения, либо трансформировал их фотографически. Но тогда для всего этого был очень скудный софт, сейчас он намного разнообразнее. Так что я считаю, что подобные вещи имеют право на жизнь, они делают ее богаче. Тем не менее я бы не преувеличивал роль "цифры" ни в искусстве, ни в экономике, ведь в конечном итоге за всем стоит человек, - рассказал Михаил Павин.

Фото: Александр Корольков
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И все же ИИ, развиваясь и входя во все сферы нашей жизни, способен кое-где заменить человека. Уже сейчас под угрозой отчасти находится медиасфера, считает Мирин.

Виртуальные журналисты научились генерировать новости порой не хуже человека. Одно из самых востребованных направлений использования искусственного интеллекта - формирование лидов, то есть первых абзацев текстов, где собрана суть новости. Хорошо научился это делать, например, Яндекс.

- Но еще интереснее брать данные и генерировать из них новость. Мы учили машину составлять из разных показателей - температуры, скорости ветра, давления, вероятности выпадения осадков - связный текст о погоде. Сейчас переходим к работе над трансляцией спортивных матчей, хотим, чтобы искусственный интеллект мог оценивать ситуацию на поле и быстро создавать репортаж, - говорит директор Школы цифровой экономики ДВФУ.

Кстати

Чтобы хоть немного почувствовать себя Тоней, можно поиграть в "Пиксели" - игру преподавателя и руководителя программы "Цифровое искусство" Школы цифровой экономики ДВФУ Антона Бубновского. Пиксели представляют собой деревянные кубики двух цветов, они же - носители двоичного кода. По заданному алгоритму игрок перекладывает их, получая изображение предмета - новый артобъект.

По словам куратора выставки, заведующей художественным музеем Школы гуманитарных наук ДВФУ, члена Союза художников Юлии Климко, в первую очередь экспозиция - исследовательский проект. Его задача - показать, что ИИ и цифровые технологии не противоречат традиционному искусству, а дополняют друг друга и дают новые возможности.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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