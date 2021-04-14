Мигрантов познакомят с историей Хабаровска с помощью QR-кодов

Проект "Голос улиц" сможет помочь трудовым мигрантам из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана адаптироваться к жизни на Дальнем Востоке. Его авторы создали одноименный сайт, где уже рассказали об истории 28 хабаровских улиц. Они размещают на домах таблички с QR-кодами, отсканировав которые смартфоном, прохожие могут узнать, в чью честь названо то или иное место, что происходило тут в разные времена.

Проекту чуть больше года, но его куратор Алексей Елаш признается, что идея зародилась у него еще много лет назад. Сначала с единомышленниками собирал информацию в музейных архивах и в интернете, потом создал сайт и начал выкладывать там истории улиц. После они предложили нескольким собственникам домов разместить на них QR-коды. Но изготовить таблички за свои деньги тогда не могли, а хозяева зданий шли навстречу неохотно. В основном идея интересовала владельцев магазинов. Те были готовы платить за изготовление вывесок, ведь таким образом привлекалось внимание к их торговым точкам.

Перевести зашифрованную в QR-кодах информацию на узбекский, таджикский и киргизский языки помог президентский грант. Деньги пошли и на изготовление табличек.

- Такие QR-коды я видел в Гонконге. Мне очень понравилось, потому что можно не брать гида и самостоятельно узнавать новое. Мы планировали установить такие же таблички в Хабаровске, ориентируясь на туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Собирались сделать перевод текстов на корейский, японский и китайский языки, - рассказывает Алексей Елаш. - Но из-за пандемии границы закрыли. Путешественников сейчас нет, и мы решили переключить внимание на иностранцев, которые уже находятся здесь. В крае, в зависимости от сезона, постоянно живут от 25 до 40 тысяч трудовых мигрантов. В свободное от работы время они гуляют по городу, делятся впечатлениями со своими родными. И мы через них можем рассказать интересные факты о Хабаровске.

По мнению Елаша, это поможет иностранцам безболезненно влиться в наш социум.

Представители диаспор в Хабаровске начинание оценили положительно.

- Хороший проект. Подобный в Киргизии уже есть, реализован два года назад. Будем рассказывать о нем нашим гражданам, чтобы у них была возможность больше узнать об истории Хабаровска, - говорит руководитель Хабаровской краевой общественной организации "Союз Кыргызстана" Алмазбек Усонов.

Вот только нашлись и те, кому не понравилось решение кураторов обратить взгляд в сторону мигрантов. В социальных сетях поднялась волна негатива. "Пусть лучше учат русский, зачем нам их язык!" - категорично заявляли комментаторы.

- Во-первых, изначально вся информация изложена на русском. Мы все можем ею воспользоваться и лучше узнать историю Хабаровска, - объясняет Алексей Елаш. - А во-вторых, когда мы приезжаем в другие страны, нам же приятно видеть что-то родное? Мигранты далеко от своей родины, но они не должны чувствовать себя чужаками. Многие живут здесь довольно долго, кто-то остается, получает гражданство. Я думаю, что, увидев хорошее отношение к себе, они будут по-другому относиться и к нам, и к городу. Почувствуют себя здесь комфортнее.

В то же время от первоначальной идеи перевода зашифрованной в табличках информации на языки стран АТР создатели "Голоса улиц" не отказываются. Вернуться к ней планируют, как только откроются границы. Ведь большой плюс QR-кода в том, что он ведет на сайт, информацию на котором постоянно дополняют. А это значит, что добавить можно любые данные и перевести их хоть на все языки мира.

- Посмотрим, на что будет запрос. Например, испанский сейчас очень актуален. Мы разговаривали с представителями турфирм Хабаровска, они отметили, что растет поток испаноговорящих туристов, - замечает Алексей. - Но нам нужна будет финансовая поддержка, конечно. Именно перевод стал самой затратной частью проекта. Нельзя просто взять человека, который знает язык, и попросить его перевести. Необходим договор с официальной фирмой. В Хабаровске лицензированных компаний, которые бы сделали перевод на три языка, не нашлось, и нам пришлось обращаться в московскую фирму.

Непросто найти и подходящие для размещения QR-кодов дома.

- В центре города с этим особенно сложно, - замечает куратор. - Многие здания - памятники архитектуры, поэтому тяжело согласовать установку.

Но эти проблемы постепенно решают. Ко Дню космонавтики вывеска появилась на улице Гагарина в поселке имени Горького. До конца апреля авторы проекта хотят "зайти" в другие районы города. А летом планируют организовать пешеходную экскурсию с использованием QR-кодов. Участников собирают уже сейчас через викторину в Instagram, где нужно ответить на вопросы о городе. Например: "Какие достопримечательности Хабаровска изображены на пятитысячной купюре?" или "Что "спрятано" под Амурским и Уссурийским бульварами?".

А недавно табличка с QR-кодом появилась в переулке Мальцева в селе Новый Мир, названном в честь героя чеченской войны Виталия Мальцева. И кто знает, может когда-то на разных языках заговорят все дальневосточные улицы?

Кстати

Зачастую мигрантам приходится сталкиваться с плохим отношением работодателей, невозможностью получить временную регистрацию и множеством других проблем. Как говорит заместитель председателя Общественной палаты Хабаровска Нина Поличка, сложности с адаптацией приезжих во многом вызваны отсутствием на федеральном уровне нормативных актов, которые регулировали бы все правовые и организационные моменты.

- На местном уровне тема культурной и социальной адаптации мигрантов пока затронута только в муниципальной подпрограмме укрепления межнациональных отношений. Ее нужно прорабатывать с учетом опыта других регионов, в которых действуют масштабные проекты, посвященные миграционной тематике, - считает Нина Поличка.

Мнения

Татьяна Юрченко, директор школы русского языка для иностранных граждан при Благовещенском государственном педагогическом университете:

- Идея с табличками вряд ли поможет социализировать трудовых мигрантов. Вот вы, если гуляете по городу в чужом государстве и получаете информацию о его истории на русском, станете учить местный язык? Думаю, нет. Для социализации иностранные граждане прежде всего должны посещать курсы русского языка. Культура закодирована именно в нем. Но, как показывает мой опыт, мигранты не заинтересованы в этом. У нас сейчас очень много частных центров, которые выдают сертификаты о знании языка. Иностранцы зачастую покупают нужные документы, не проходя обучение. Для социализации и адаптации нужно применять рычаги воздействия на законодательном уровне.

Татьяна Яковенко, директор хабаровской туркомпании:

- У этого проекта большие перспективы, в том числе коммерческие. Особенно, если чей-то магазин, предприятие или ресторан находится в исторической части города. Человек, проходя по улице, считав QR-код, получив информацию об этом месте, наверняка заглянет в ресторан, расположенный в здании. А возможности аудиоформата, в котором в том числе представлена информация, зашифрованная в QR-кодах, безграничны. Их можно использовать для популяризации, продвижения услуг еще на этапе, когда турист только начинает изучать город как место для будущего путешествия. Кроме того, прогулки по маршрутам, где расположены таблички, - хорошая альтернатива для самостоятельных туристов, которые таким образом могут экономить на услугах гидов.