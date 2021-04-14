На Камчатке возбудили дело после авиапроисшествия с вертолетом

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завершили процессуальную проверку авиапроисшествия, которое случилось в аэропорту Тиличики Камчатского края 3 марта. Как сообщает ведомство, по ее результатам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".

В тот день вертолет Ми-8Т при рулении задел лопастями несущего винта ангар. По информации следствия, ущерб, который получила компания-владелец судна оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Как ранее сообщало ведомство, на борту вертолета на момент ЧП находились три члена экипажа и 19 пассажиров.

"В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, собирается доказательственная база", - информирует ДВСУТ СК РФ.