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14.04.2021 07:32
Рубрика: Общество

На побережье Владивостока нашли умирающего детеныша дельфина

Текст: Ольга Журман

Утром на берегу Амурского залива житель Владивостока нашел дельфина, который находился не в лучшем состоянии. Размещенное им в соцсетях видео о происходящем с морским млекопитающим привлекло внимание специалистов. На место прибыла член коалиции "Свободу косаткам и белухам" Анастасия Иванова, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
На Черноморском побережье в 2020 году погибли почти 400 дельфинов

По сообщению ГУ МЧС по региону, морское животное оказалось детенышем дельфина. Спасатели отвезли его на глубину. Но Анастасия Иванова считает, что это вряд ли хорошее решение.

- Когда морские млекопитающие болеют, они идут на мелководье, чтобы было легче дышать, - объясняет Иванова.

Руководитель РОО "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын отмечает, что шансов выжить у дельфина мало: он в критическом состоянии.

Специалисты Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, которым описали ситуацию, считают, что животное уже находится в агонии. Тихоокеанские белобокие дельфины приходят умирать на мелководье, и для Приморья это не редкость.

В регионах Общество Природа Происшествия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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