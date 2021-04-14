На побережье Владивостока нашли умирающего детеныша дельфина

Утром на берегу Амурского залива житель Владивостока нашел дельфина, который находился не в лучшем состоянии. Размещенное им в соцсетях видео о происходящем с морским млекопитающим привлекло внимание специалистов. На место прибыла член коалиции "Свободу косаткам и белухам" Анастасия Иванова, сообщает РИА Новости.

По сообщению ГУ МЧС по региону, морское животное оказалось детенышем дельфина. Спасатели отвезли его на глубину. Но Анастасия Иванова считает, что это вряд ли хорошее решение.

- Когда морские млекопитающие болеют, они идут на мелководье, чтобы было легче дышать, - объясняет Иванова.

Руководитель РОО "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын отмечает, что шансов выжить у дельфина мало: он в критическом состоянии.

Специалисты Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, которым описали ситуацию, считают, что животное уже находится в агонии. Тихоокеанские белобокие дельфины приходят умирать на мелководье, и для Приморья это не редкость.