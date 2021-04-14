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14.04.2021 05:14
Рубрика: Происшествия

В Анадыре экс-руководитель осужден за попытку хищения 12,5 млн рублей

Текст: Юрий Батин

В городе Анадырь бывший заместитель генерального директора коммерческой организации приговорен к условному сроку за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Следствием и судом установлено, что в 2018 году осужденный, предоставив фиктивные договоры подряда на проведение электроизмерительных работ и документы об их исполнении, попытался похитить у филиала ФГУП "Почта России" 12,5 миллиона рублей.

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Действовал он по предварительному сговору с руководителем одного из отделов почтового ведомства. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли ввиду своевременного вмешательства сотрудников службы безопасности ФГУП "Почта России".

Как сообщили в следственном управлении СК России по Чукотскому автономному округу, вступившим в законную силу приговором Анадырского городского суда мужчине назначено наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы условно и штрафа в размере 250 тысяч рублей.

В отношении соучастника преступления уголовное дело рассматривается судом.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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