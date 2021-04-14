Новости

В Хабаровском крае на берегу реки нашли тысячи мертвых лягушек 04:01
Пелоси пригласила Байдена выступить в конгрессе с первой речью 03:44
В Литве пенсионер умер сразу после прививки от коронавируса 03:12
Пушков посоветовал Байдену расстаться с иллюзиями до встречи с Путиным 03:06
В Египте 18 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом 02:29
Сенат США утвердил Уэнди Шерман первым заместителем госсекретаря 02:11
Байден направил на Тайвань неофициальную делегацию 01:37
В США назвали причину тромбоза после вакцины Johnson & Johnson 01:34
Задержан подозреваемый в убийстве Альберта Рыжего 01:18
В России переиздан словарь трудных слов из богослужения 00:35
Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей 00:34
КДК не получал видео с визитом предполагаемого сотрудника "Спартака" в судейскую 00:18
США перебросят самолеты F-35 в Европу ближайшей осенью 13.04.2021
Полянский: Россия проведет неформальное заседание СБ ООН 13.04.2021
Тель-Авив не стал комментировать атаку на израильское судно у берегов ОАЭ 13.04.2021
В США подали в отставку полицейская, застрелившая чернокожего, и ее начальник 13.04.2021
В Вооруженных силах больны коронавирусом менее 400 человек 13.04.2021
Ученые впервые восстановили мозг динозавра 13.04.2021
МИД Австрии: Вена готова предоставить площадку для встречи Путина и Байдена 13.04.2021
Поставка в Европу вакцины Johnson&Johnson будет отложена 13.04.2021
МИД России озабочен планами Японии сбросить воду с "Фукусимы" в океан 13.04.2021
Зедер и Лашет решат вопрос о кандидате в канцлеры Германии до конца недели 13.04.2021
Путин поддержал саммит "духа Хельсинки" 13.04.2021
Прирост заболевших ковидом в Турции составил 59 тысяч человек 13.04.2021
"Яндекс" ответил на претензии ФАС по поисковой выдаче 13.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 04:01
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае на берегу реки нашли тысячи мертвых лягушек

Текст: Дина Непомнящая

Несколько тысяч мертвых лягушек обнаружили жители поселка Кукан в Хабаровском крае на берегу местной речки и в воде на площади около 20 квадратных метров.

На челябинских озерах зафиксирован массовый мор рыбы

"Параллельно поступили жалобы о запахе нефтепродуктов от воды из колонок от владельцев частных домов", - сообщил РИА Новости руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

Сидоров объяснил, что такие массовые заморы иногда встречаются в природе, но в любом случае необходимо определить, имел ли место человеческий фактор.

В ситуации уже начали разбираться специалисты краевого министерства природных ресурсов. Они сделают анализ воды из реки.

Проверку ситуации начали также в СУ СК региона. Следователи выяснят, могло ли стать причиной гибели животных загрязнение водоема.

В регионах Общество Экология Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Трудовые договоры россиян станут электронными
Пушков посоветовал Байдену расстаться с иллюзиями до встречи с Путиным
Шойгу: НАТО концентрирует военные силы в Причерноморье и Балтийском регионе
В Литве пенсионер умер сразу после прививки от коронавируса
В Кремле не исключили риски отключения России от западных платежных систем
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии