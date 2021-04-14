В Хабаровском крае на берегу реки нашли тысячи мертвых лягушек

Несколько тысяч мертвых лягушек обнаружили жители поселка Кукан в Хабаровском крае на берегу местной речки и в воде на площади около 20 квадратных метров.

"Параллельно поступили жалобы о запахе нефтепродуктов от воды из колонок от владельцев частных домов", - сообщил РИА Новости руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

Сидоров объяснил, что такие массовые заморы иногда встречаются в природе, но в любом случае необходимо определить, имел ли место человеческий фактор.

В ситуации уже начали разбираться специалисты краевого министерства природных ресурсов. Они сделают анализ воды из реки.

Проверку ситуации начали также в СУ СК региона. Следователи выяснят, могло ли стать причиной гибели животных загрязнение водоема.