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14.04.2021 04:31
Рубрика: Происшествия

В Якутии экс-главу муниципального предприятия обвинили в растрате

Текст: Владимир Таюрский

В Мирнинском районе Якутии бывшая директор Удачнинского производственного предприятия муниципального хозяйства предстанет перед судом по обвинению в присвоении средств организации, растрате и халатности.

По данным следствия, в период с января по март 2019 года экс-директор на основании незаконного приказа выписала увольнявшемуся главному бухгалтеру премию в размере 1,67 миллиона рублей. При этом другие работники предприятия в течение трех месяцев не получали зарплату за февраль.

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В том же году обвиняемая уволилась и сама. Перед этим она в нарушение трудового законодательства утвердила дополнение к коллективному договору, на основании которого издала приказ о выплате себе 1,8 миллиона рублей вознаграждения за непрерывный стаж работы. Деньги ей были выплачены.

Кроме того, как установило следствие, в январе 2019-го на основании ее приказа 165 тысяч рублей были выплачены из кассы предприятия юристу, который не оказывал услуг.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая, свою вину экс-руководитель признала в полном объеме. В ходе предварительного расследования наложен арест на ее имущество стоимостью около 3,5 миллиона рублей. Дело направлено в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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