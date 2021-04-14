В нацпарке Хабаровского края нашли мертвого краснокнижного тигра

Тело амурского тигра принес ледоход к берегу реки Анюй на территории национального парка "Анюйский" вблизи села Арсеньево.

Как сообщили в пресс-службе объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье", сотрудники нацпарка вытащили труп краснокнижного животного на берег и следили за ним до приезда полиции.

В органах МВД возбуждено уголовное дело по факту случившегося. Предстоит выяснить, где и при каких обстоятельствах погиб тигр. Будет проведено исследование в лаборатории города Уссурийска.

Проверку ситуации начала также Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.