Крепко поспорили о вкусах ветераны боевых действий в Афганистане с одним небезызвестным блогером приволжской столицы.

На оптимистичный лад пациентов настраивают не только доброжелательность персонала госпиталя, но и интерьер старинного здания. Фото: Николай Нестеренко

Мать последнего, находясь на лечении в Нижегородском областном неврологическом госпитале ветеранов войн, пожаловалась сыну на отвратительную, по ее мнению, еду, которую дают пациентам. По словам блогера, мать ничего из госпитального меню есть не может и все выбрасывает в мусорное ведро. При этом ролик соответствующего содержания он выложил на своей страничке в соцсети, назвав приготовленные поварами госпиталя блюда помоями для свиней.

Реакция пациентов медсанчасти - и "действующих", и бывших - последовала моментально.

- Я неоднократно поправлял здоровье в этом госпитале, и никогда претензий к еде у меня не возникало, - говорит Николай Нестеренко, ветеран боевых действий в Афганистане. - Обычное бюджетное питание. Без изысков, но вполне приемлемое.

Многие отмечают особую доброжелательную атмосферу, которая царит в госпитале, отзывчивость персонала.

- Как только входишь в вестибюль, сразу настраиваешься на результативное лечение: наверное, шикарный старинный интерьер так ободряюще действует, - рассказывает ветеран труда Елена Тишина. Она укрепляла здесь здоровье в конце 2019 года. - А внимание и забота медработников еще больше добавляют оптимизма. Что касается еды, то нареканий к ней, в общем-то, нет. Да, не домашняя кухня. Однако в целом готовят неплохо.

Но самую, пожалуй, яркую картинку в ответ на выпад блогера нарисовали "действующие" пациенты госпиталя Юрий Цыганов и Андрей Радаев. Ветераны боевых действий в Афганистане также выложили в интернет небольшой видеоролик, в котором высказали искреннее возмущение действиями блогера.

- Мы в корне с ним не согласны, - заявили ветераны. - Здесь нормальное питание. Не ресторан, конечно, но... Не первый раз ложимся, потому что нас все устраивает. Большое спасибо всему персоналу за заботу о нас.

Юрий Цыганов также подметил, что наиболее точную характеристику таким людям, как блогер, дал герой Никиты Михалкова из фильма "Жмурки": "Вы же на ровном месте, на бильярдном столе яму с дерьмом найдете!"

Что касается репутации госпиталя, то заслуги его сотрудников в очередной раз отмечены совсем недавно. В марте врачи-терапевты, неврологи и медицинские сестры лечебного учреждения получили грамоты и благодарности от Межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка Приволжского федерального округа - "за значительный вклад в медицинское обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий Росгвардии".

Из семнадцати отмеченных сотрудников госпиталя три женщины-медика - заведующая неврологическим отделением Анна Белодворцева, врач-невролог Елена Бушкова и врач-терапевт Татьяна Кочержук - в знак благодарности и признательности "за веру и любовь, всеобщую поддержку супруга-военнослужащего, воспитание детей и внуков на протяжении семейной жизни" награждены медалями "Опора семьи".

Между тем

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов наведался в госпиталь без предупреждения, чтобы руководство учреждения не успело подготовиться к его визиту.

"Сам задавал пациентам вопросы без присутствия медиков. Есть жалобы, но небольшие. В одной палате - скрипит кровать. В другой - покосилась тумбочка. Эти мелочи поправим. Но нет ни одной жалобы на питание и на отношение медиков. Не ресторан, конечно. Но питание хорошее", - сообщил чиновник.

Он сам попробовал рассольник, капусту с мясом и компот.

"Да, без перца и особо несоленое. Может, чуть хромает эстетика подачи блюд (поправим). Но еда мне показалась довольно вкусной. И нас никто не ждал. Не закидывал в компот лихорадочно ягоды. Не вылавливал для моей тарелки мясо со дна кастрюли. Все как и всем", - уточнил Мелик-Гусейнов.