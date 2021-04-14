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13.04.2021 22:14
Рубрика: Общество

В честь Гагарина

Самарские студенты сделали и запустили экспериментальную ракету
Текст: Ольга Дмитренко
Российская газета - Неделя № 80(8431)
К 60-летию полета Юрия Гагарина в космос студенты Самарского университета им. Королева успешно запустили экспериментальную ракету. Будущие инженеры сделали ее с нуля. А назвали Capella - в честь самой яркой звезды в созвездии Возничего.
Следующая цель молодых конструкторов - полет на 10 километров. Фото: предоставлено Самарским университетом Следующая цель молодых конструкторов - полет на 10 километров. Фото: предоставлено Самарским университетом
Следующая цель молодых конструкторов - полет на 10 километров. Фото: предоставлено Самарским университетом

Запускать ракету решили на аэродроме РЦК "Прогресс", который, кстати говоря, делает легендарные ракетоносители "Союз". Делали все по-взрослому - развернули центр управления полетом, а зрителям разрешили находиться лишь в километре от старта.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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День выдался пасмурный - грозовые тучи ходили над аэродромом Бобровка, дул шквалистый ветер, но будущие инженеры-конструкторы все предусмотрели. Шум, огонь, дым - ракета со скоростью звука взмыла в серое самарское небо. А потом, как водится: крики радости и объятия. В руководстве РЦК "Прогресс" восхитились: "Прямо как на Байконуре!".

Задача ракеты - научные эксперименты

Ракету с подобными характеристиками, с полезной нагрузкой - камерами и приборами телеметрии - в России запускали впервые. Максимальная заданная высота, на которую она могла подняться, - 1,9 километра. Недотянули совсем чуть-чуть. Но такой результат считается отличным.

Ракета поднялась на высоту 1750 метров. Фото: предоставлено Самарским университетом

- Ракета достигла высоты в апогее 1750 метров. Все системы сработали штатно, с помощью парашютной системы она совершила мягкую посадку на парашюте примерно в полутора километрах от места запуска, - рассказал руководитель студенческого конструкторского бюро RocketLAV Антон Полтораднев.

Главная следующая цель молодых конструкторов - полет на 10 километров. С помощью такой ракеты будут проводить научные эксперименты в атмосфере.

А сейчас молодые конструкторы работают над ракетой, которую запустят во Франции во время ежегодного Международного форума-соревнования студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C`Space. Она взлетит выше двух километров. В 2019 году самарские студенты взяли на форуме специальный приз от национального космического агентства Франции.

В регионах Общество Космос Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область 12 апреля - 60 лет полету Юрия Гагарина в космос

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