Ульяновская область предлагает ввести специальность "фермер" в вузах

Предложение ввести специальность "фермер" в вузах было озвучено на Съезде фермеров региона "Фермерство - опора развития села" 9 апреля на базе Ульяновского аграрного университета имени П.А. Столыпина.

Главным событием съезда стало пленарное заседание с участием вице-президента Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств России Ольги Башмачниковой. В рамках съезда она осмотрела выставку сельхозтехники, продукцию фермеров и сельскохозяйственных кооперативов Ульяновской области, посетила факультет ветеринарной медицины, ветклинику, умную ферму, ферму аквакультуры - производственную базу университета, которая позволяет студентам не только изучать теорию, но и приобретать практические навыки, а также побывала в КФХ Эллы Глебовой, занимающейся производством сыров из овечьего молока.

"На пленарном заседании было отмечено, что каждый третий гектар посевной площади в регионе и каждая четвертая тонна производимого зерна - фермерские. За 17 лет объемы производства в КФХ выросли в 11 раз. Ульяновская область действительно прогрессивный регион, здесь очень много интересных решений, связанных с господдержкой, и мы стараемся транслировать такой опыт на другие регионы. Значимым решением области было выделение региональных средств на грантовую поддержку при сокращении федерального финансирования. Ректор УлГАУ Виталий Исаичев рассказал об организованной совместно с региональным Минсельхозом и АККОР школе фермера, а также озвучил, что университет рассматривает вопрос о введении специальности "фермер". Хочется поблагодарить всех участников съезда за интересную программу и инициативы по развитию малых форм хозяйствования на селе", - рассказала Ольга Башмачникова.

На съезде были организованы "круглые столы" по темам: агротуризм как новый тренд в развитии фермерского движения, выход из пандемии и новые рынки сбыта, роль фермеров в пространственном развитии сельских территорий и социальном развитии села. На данных заседаниях фермеры в режиме открытого диалога обсуждали с экспертами векторы развития фермерства и вносили свои предложения.

Как отметил и.о. заместителя председателя правительства - министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семенкин, благодаря труду фермеров сельское хозяйство на сегодняшний день - это передовая отрасль региона. Они высокими темпами выходят на новые уровни производства продукции. "За два года гранты по программам поддержки начинающих фермеров получили 50 претендентов, "Агростартап" - 37. В конкурсе по грантовой поддержке семейных ферм и кооперативов приняли участие десять крестьянско-фермерских и 12 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. КФХ сохраняют занятость и создают новые рабочие места, помогают в решении социальных проблем села. На постоянной основе в фермерских хозяйствах региона работает 1458 человек, в том числе 447 новых рабочих мест создано за 2020 год. Чрезвычайно важным для успешного развития данного направления является вопрос создания условий для подготовки нового поколения фермеров, обладающих соответствующими компетенциями в вопросах организации деятельности КФХ. Также большое значение имеет повышение квалификации действующих фермеров, в регионе качественная подготовка отведена нашему аграрному университету имени П.А.Столыпина", - пояснил Михаил Семенкин.

По информации специалистов профильного ведомства, за 17 лет в Ульяновской области поголовье коров возросло в 4,5 раза, овец - в девять раз. За этот же период производство молока и мяса в фермерских хозяйствах увеличилось в семь раз. Сельхозтоваропроизводители пользуются всеми предусмотренными видами бюджетной поддержки: погектарная субсидия на приобретение элитных семян, на реализованное молоко и другие. Всего в области действует более 40 направлений бюджетной поддержки фермеров. Общая сумма финансовой помощи по всем направлениям за последние два года в регионе составила 483,2 млн рублей.

"Я побывал во всех районах Ульяновской области. К каждому начинающему фермеру я выезжал вместе с председателем районной ассоциации фермеров, представителем от центра компетенции и с начальником сельского управления района для проверки готовности пакета документов и осмотра материально-технической базы конкурсанта. Мы постарались выявить все преимущества и недостатки, чтобы на конкурсной комиссии сложилась полная картина его работы, и ее члены могли максимально объективно оценить заявителя. За два года таких встреч с конкурсантами было не менее 300. На регулярной основе совершаются поездки к фермерам, которые ранее получали грантовую поддержку. Цель таких выездов - контроль за ходом освоения гранта, помощь по текущим вопросам, разъяснение действующих и новых программ поддержки для дальнейшего развития", - отметил Председатель ассоциации фермеров региона Станислав Санкеев.

Одним из ключевых событий стало подписание соглашения АККОР России и ФГБОУ ВО "Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина" о сотрудничестве в создании условий для эффективного образовательного и научно-консультационного сопровождения деятельности крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ульяновской области.

"Я побывал на обсуждении темы: "Выход из пандемии и новые рынки сбыта". Для меня она очень актуальная, так как я занимаюсь разведением молочного скота, и начал реализовывать продукцию через свои магазины. Поднималась тема об электронных площадках для продажи собственной продукции. Их очень много, благодарю спикеров за то, что рассказали подробнее о каждой их них, о подводных камнях, обо всех преимуществах и недостатках. Спасибо региональному Минсельхозу за проведение такого мероприятия, для сельхозтоваропроизводителей это важно, здесь мы можем обсудить новые направления. Я узнал много нового и поделился опытом со своими коллегами", - рассказал глава КФХ из Мелекесского района Алексей Зотеев.

Региональный минсельхоз обратился к вице-президенту Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств России Ольги Башмачниковой с просьбой поддержать предложение о внесении специальности "фермер" в программу обучения профильных вузов страны и донести инициативу до Минсельхоза России и Министерства науки и высшего образования РФ. Предложения фермеров региона были включены в проект резолюции по итогу съезда.