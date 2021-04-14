В Давлекановском районе открыли экспозицию, посвященную космосу

Юрий Гагарин никогда не бывал в Башкирии. И никто из жителей республики пока не отправился в космос. Несмотря на это в Давлекановский район ежегодно приезжают самые именитые летчики и космонавты. Ведь здесь в небольшой деревне Калиновка размещается международная летняя аэрокосмическая школа имени заслуженного летчика-испытателя из Уфы Урала Султанова. А недавно в Давлекановском историко-краеведческом музее открылась экспозиция, посвященная этой школе, ее гостям и космосу.

- Возможность сделать "космический" зал у нас появилась после того, как нашему музею выделили здание бывшего немецкого училища, - рассказала директор Давлекановского историко-краеведческого музея Марина Гатаулллина.

В экспозицию вошли настоящие фотографии известных людей приезжающих в Калиновку, космические костюмы, принадлежавшие российскому космонавту-испытателю, герою РФ Сергею Ревину и заслуженному летчику-испытателю, космонавту-испытателю в отряде космонавтов на орбитальном корабле "Буран" Уралу Султанову. Также выставляется и шлем летчика-космонавта СССР, героя Советского Союза Игоря Волка. Особую ценность для музея представляет галстук одного из ведущих разработчиков советской авиационно-космической техники, главного конструктора легендарного советского шаттла "Буран" Глеба Лозино-Лозинского. Кстати, на галстуке есть вышивка в форме этого корабля. Кроме того, на выставке представлено множество различных сувениров, которые дарили космонавты участникам школы. Все эти экспонаты предоставил музею создатель международной летней аэрокосмической школы Вячеслав Аброщенко, который 20 лет обивал пороги чиновников, пытаясь добиться выделения историко-краеведческому музею отдельного здания.

- У нашего района богатейшая история: здесь было два симфонических оркестра, свой театр, куда приезжали зрители даже из Самары. Район давал 50 процентов зерна Уфимского уезда, которое экспортировали в Европу. Я очень рад, что теперь есть достойное место для сохранения истории нашего края, и что в новом здании музея нашлось место для экспозиции, посвященной международной летней аэрокосмической школе, - говорит Вячеслав Аброщенко. - Мы будем постоянно пополнять экспозицию. К примеру, нам пообещал подарить свой летный костюм заслуженный летчик-испытатель, герой РФ Юрий Ващук. Космонавты и летчики всегда делают подарки, прилетая к нам, в Калиновку. А теперь после открытия космической экспозиции в давлекановском историко-краеведческого музее, они будут читать свои лекции и рассказывать о полетах детям прямо на выставке.

Экспозицию уже приезжал посмотреть заслуженный летчик-испытатель Урал Султанов. Он остался доволен увиденным. Выставка пользуется популярностью и у местных жителей. Кроме того, в будущем планируется включить посещение историко-краеведческого музея Давлеканово в экскурсионные туристические маршруты.

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В этом году международная летняя аэрокосмическая школа имени Урала Султанова отмечает десятилетний юбилей. Планируется провести три заезда для 150 детей, увлеченных темой космоса, отличившихся в олимпиадах и конкурсах. Для ребят отдых и обучение в этой школе бесплатное.