Три представителя туриндустрии Башкортостана - Венера Биккузина, Артур Биктимиров и Екатерина Кириллова вошли в число 30 победителей полуфинала, проходившего 8-10 апреля в Мурманске, и будут участвовать в финале конкурса "Мастера гостеприимства- 2021". Кстати, в первом полуфинале в Краснодаре (2-4 апреля) в финал уже вышла Алия Султан из Октябрьского.

Уникальность конкурса заключается в том, что большинство проектов, представленных на суд экспертов и профессионального сообщества, можно воплотить в жизнь достаточно быстро. Как отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, это займет от трех месяцев до двух лет. Кроме того, их легко масштабировать и тиражировать.

Эксперты и игроки туристического рынка едины во мнении, что рост турпотока в стране, который произошел в условиях закрытых из-за пандемии границ, должен сопровождаться ростом уровня сервиса и разнообразием предложений. Поэтому на конкурсе "на ура" принимались проекты, помогающие достигнуть этих целей.

Конкурс "Мастера гостеприимства" проводится второй сезон (напомним, один из полуфиналов 2019 - 2020 годов состоялся в Уфе) и, по словам заместителя генерального директора организатора конкурса - автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексея Агафонова, список номинаций расширился, теперь их 13. Среди проектов есть очень необычные, например, разработка маршрутов для мам в декрете, фэшн-шоу для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- В основе каждого из них лежит любовь к родному краю и мечта о путешествиях, которой хочется делиться. Сначала - с друзьями, потом - со все большим количеством людей. От этого мечта становится только сильнее, - отметил наставник конкурса, основатель и руководитель компании "RussiaDiscovery" Вадим Мамонтов.

Башкортостан в столице Арктики представляли девять человек. Их было нетрудно узнать по одежде с надписью "Terra Bashkiria" или "Геопарк "Торатау", а на награждении победители подняли флаг Республики Башкортостан. Все они занимаются развитием внутреннего туризма не первый год и сосредоточили свое внимание на том, чтобы продвигать регион, делать его узнаваемым и незабываемым для россиян.

Что может запомнится практически на всю жизнь? Правильно - вкус еды, которая отражает многовековые традиции местного населения. Недаром во всем мире так популярно такое направление, как эногастрономический (не этно-) туризм. Его называют новой философией путешествий с целью поиска неизведанных вкусов и аутентичных кулинарных традиций. И если для жителей Башкирии бишбармак или казы - практически повседневная пища, то для гостей - экзотика. И подавать ее надо, конечно же, в соответствующем антураже, ведь зрительные впечатления врезаются в память не хуже вкусовых. Поэтому и о своем проекте "Мастерская национальной кухни "Бишбармак" Венера Биккузина рассказала, переодевшись в национальный костюм и предложив экспертам и коллегам чай с башкирским медом, баурсаком и чак-чаком.

- В этом проекте выразилось мое увлечение национальной кухней и потребность в таком продукте, - объяснила Венера. - Суть его в том, что блюда национальной кухни туристы готовят и пробуют сами. Весь процесс проходит в атмосфере погружения в этническую культуру: звучит национальная музыка, рассказ о блюдах, об их истории. В интерьере представлены древние предметы быта, инструменты, которые можно трогать, более того - пользоваться. Проект выиграл грант Ростуризма. К июню ожидается запуск. Мы предполагаем включить его во все гастротуры. Еще одно направление нашей работы - поиск старинных рецептов у деревенских мастеров, которые готовят аутентичные блюда национальной кухни, чтобы они давали мастер-классы. Спрос на это высок, в частности, у поваров в ресторанах.

Заместитель генерального директора геопарка "Торатау" Артур Биктимиров презентовал авторский тур "Тайны геопарка "Торатау", имеющий исследовательскую, научную составляющую.

И если для жителей Башкирии бишбармак или казы - практически повседневная пища, то для гостей - экзотика

- Мы видим несколько проблем, которые хотим трансформировать в возможности. Это продвижение туризма в Башкортостане и непопулярность науки среди молодежи и детей. В ходе этнотура туристы могут почувствовать себя настоящими исследователями: облачиться в специальные костюмы, взять в руки инвентарь и научиться распознавать останки древних животных на горе Торатау, определять горные породы, участвовать в инсценированных раскопках на объектах, где находятся такие артефакты. Тем самым можно привлечь целевую аудиторию в регион и вызвать интерес к науке, - сообщил Артур Биктимиров. - Инвестиций этнотур не требует, в геопарке создана необходимая инфраструктура: есть автобусы, геогиды, ученые, которые подготовят всю информацию по маршруту.

Екатерина Кириллова участвовала в двух номинациях - авторский тур и эногастрономический туризм.

- Я представляю экскурсии по Стерлитамаку. Наш город может быть достойно представлен на карте туристической, гастрономической России, для этого есть все предпосылки. Сам город старинный, купеческий, с богатым историческим наследием. К тому же рядом с нами находится геопарк "Торатау" - все это вкупе дает широкие возможности для привлечения туристов. В прошлом году мы столкнулись с тем, что люди, приезжающие в геопарк, не знали, как и где провести еще несколько дней своего пребывания. Так появилась идея - разработать гастрономические маршруты по Стерлитамаку. Во-первых, "гастро" не имеет сезонности, во-вторых, как говорят эксперты, туристы всегда возвращаются туда, где вкусно кормят.

Проект "Красная нить Уфы", который защищал Айрат Ганиев, в финал не вышел, однако это не означает, что он не востребован. Его суть - в прокладке пешеходного маршрута, связывающего достопримечательности города.

- Такой проект был впервые реализован в 70-х годах прошлого века в Ганновере (Германия), который мало посещали туристы, и власти решили разобраться - почему. Опрос показал, что потенциальные туристы не могут понять, как осмотреть разрозненные достопримечательности. Тогда по городу проложили "красную нить" - сплошную линию красного цвета, на которой пронумеровали достопримечательности. Узнать подробности, не прибегая к помощи гида, можно в буклете, который продается в турцентре. Я предлагаю сделать это в Уфе. Первоначально красная нить объединит 16 локаций. Маршрут должен быть не более пяти километров, чтобы прогулочным шагом пройти его за 2,5 - 3 часа. На воплощение проекта потребуется всего полмиллиона рублей, которые окупятся уже за год, - рассказал Айрат Ганиев. - Если интегрировать "Красную нить Уфы" в распространенную цифровую платформу, допустим, 2GIS, то вся информация будет отражаться на экране смартфона.

Каждый участник полуфинала за два дня общения с экспертами, наставниками и единомышленниками получил огромный опыт. Было непросто: презентовать проект, выслушать мнение экспертов, не потерять присутствия духа, услышав критику в свой адрес. Но, видимо, такой рабочий климат только закаляет: среди участников было немало тех, кто уже участвовал в прошлогоднем сезоне с другими проектами или теми же, но уже доработанными с учетом замечаний. Ведь совершенству нет предела, а цели достигают только упорные.

Мнение

Светлана Пурлицис, эксперт с 20-летним опытом работы в сфере внутреннего туризма:

- В советское время мы путешествовали по родной стране. Сейчас все возвращается на круги своя. Для этого нужно предложить людям то, что поможет им путешествовать с интересом. Но реализовать можно только проекты, авторы которых знают и понимают территорию, где собираются работать, представляют, как все будет выглядеть. И в этом отношении участники из Башкортостана приятно удивили. То, что они показали, - это уже не проекты, а жизнь. Они все делают очень достойно.

В тему

Конкурс "Мастера гостеприимства" проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" (нацпроект "Образование") на президентской платформе "Россия - страна возможностей".