В Ижевске восемь детей попали в больницу, отравившись в бассейне

В Ижевске восемь детей попали в больницу с признаками отравления после посещения бассейна. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Житель Ижевска открыл бассейн в Октябрьском районе города и в интернете разместил объявления о платных услугах. Доследственная проверка показала, что утром 13 апреля в бассейне обеззараживали воду хлорсодержащими препаратами, а с 14.00 там уже была группа из десяти детей в возрасте от 6 до 14 лет и двое взрослых. Около 22.00 они почувствовали себя плохо, восемь детей с признаками отравления попали в больницу. Сейчас им оказывают медицинскую помощь, угрозы жизням нет.

На месте работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего.