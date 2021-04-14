В Мордовии глава района стал фигурантом коррупционного дела

Глава Атюрьевского района Мордовии Иван Гусаров стал фигурантом уголовного дела. Как сообщил в среду Следственный комитет по республике, его подозревают в растрате, злоупотреблении полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

По данным СК, в 2015-2016 годах чиновник обратил в пользу своего родственника по заниженной стоимости два муниципальных земельных участка. Ущерб, нанесенный районному бюджету, превысил 600 тысяч рублей.

А затем - в 2018 году - постановлением главы района именно на эти участки было перенесено место проведения еженедельной ярмарки, которая прежде организовывалась на муниципальной территории. В результате арендная плата за проведение ярмарочных мероприятий шла не в районную казну, а в карман родственнику главы. Потери муниципального бюджета составили более 300 тысяч рублей.

Кроме того, по версии следствия, руководитель района дал указание установить восемь бетонных блоков возле торгового центра в Атюрьеве. Тем самым он воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности, заблокировав проезд транспорта с товарами и продуктами к торговой точке.

Сейчас следователи СК вместе с оперативниками регионального УФСБ одновременно проводят обыски по нескольким адресам.

Расследование продолжается.