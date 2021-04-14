В Нижегородской области прошла первая тренировка ЗВО к Параду Победы

В Нижегородской области состоялась первая тренировка военнослужащих Западного военного округа в рамках подготовки к Параду Победы. Участвовали пешие парадные расчеты.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, отрабатывалось равнение в колоннах и шеренгах с соблюдением интервалов и дистанций. Тренировки будут проводиться регулярно для повышения навыков строевой подготовки и оттачивания строевого шага под музыку оркестра.

Первое мероприятие прошло на испытательном полигоне Горьковского автозавода. В нем приняли участие разведчики, танкисты, огнеметчики, артиллеристы, подразделения Росгвардии, кадеты, юнармейцы и автомобилисты - свыше 1,2 тысячи военнослужащих.

В этом году в праздничном параде в Нижнем Новгороде примут участие основные боевые танки Вооруженных Сил России Т-72Б3, самоходные артиллерийские гаубицы 2С19 "Мста-С", боевые машины пехоты БМП-2, бронированные автомобили с повышенной проходимостью "Рысь", "Тигр", "Тайфун", а также исторические образцы военной техники.