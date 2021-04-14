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14.04.2021 09:09
Рубрика: Культура

Выйти за рамки

Режиссеры представили эскизы спектаклей по русской классике
Текст: Анна Ермакова
Российская газета - Неделя - Приволжье № 80(8431)
В нижегородском Театре юного зрителя 4 апреля завершила работу уже вторая режиссерская лаборатория "Кулибинка". В отличие от осенней (см. "Неделя-Приволжье" от 25 ноября 2020 года), которая исследовала возможности современной драматургии, весеннюю посвятили новому прочтению русской классической литературы.
Это мизансцена не из американского мюзикла "Чикаго", а из эскиза Владимира Смирнова к "Доходному месту" Н. А. Островского. Актрисы Анна Бледникова (слева) и Екатерина Дубинина. Фото: Дмитрий Косолапов/Нижегородский ТЮЗ Это мизансцена не из американского мюзикла "Чикаго", а из эскиза Владимира Смирнова к "Доходному месту" Н. А. Островского. Актрисы Анна Бледникова (слева) и Екатерина Дубинина. Фото: Дмитрий Косолапов/Нижегородский ТЮЗ
Это мизансцена не из американского мюзикла "Чикаго", а из эскиза Владимира Смирнова к "Доходному месту" Н. А. Островского. Актрисы Анна Бледникова (слева) и Екатерина Дубинина. Фото: Дмитрий Косолапов/Нижегородский ТЮЗ

Идея проведения режиссерских лабораторий в Нижнем Новгороде принадлежит худруку ТЮЗа Алексею Логачеву. Он и сам ранее активно экспериментировал в подобных лабораториях, а теперь предоставил такую возможность коллегам из других городов.

Фото: Нижегородский Камерный музыкальный театр им. Степанова
Появится ли у нижегородского камерного музыкального театра свое здание

Каштанка на лестнице

Для создания эскиза по рассказу Антона Чехова "Каштанка" главный режиссер Тверского ТЮЗа Иван Пачин выбрал неожиданное пространство: парадную лестницу, ведущую на второй этаж зрительского фойе. Точно следуя за Чеховым, режиссер привнес нотки современности, которые ярче раскрывают смысл и глубину рассказа о непростой жизни верной дворняжки.

Каштанка в исполнении Анастасии Желниной - трогательная, то веселая, то грустная, любопытная собачка. Актриса нашла "собачью" пластику при активном движении вверх-вниз по крутой лестнице. Новому персонажу - постаревшему Федору Лукичу в исполнении Олега Фаттахова - достался авторский текст, и этот шаг привлек дополнительный интерес к показу.

Три карты в двух измерениях

Актриса, режиссер, педагог, театральный критик Екатерина Гороховская на малой сцене ТЮЗа показала сложное для постановки произведение. Как сделать повесть понятной ученику 8-го класса, в котором "проходят" "Пиковую даму" Пушкина?

Екатерина выбрала формат школьного урока. Не очень хорошо воспитанный ученик не может сдать зачет по "Пиковой даме": он "нагуглил" содержание, но строгому учителю этого недостаточно. Педагог пытается пробудить интерес к повести и отправляется вместе с учеником в виртуальное путешествие.

Эта двойственность отражена и в сценографии. Пространство поделено огромным полупрозрачным занавесом на две части: на авансцене идет урок литературы, а дымчатой вуалью - события повести. В какой-то момент современные ученики становятся участниками пушкинской истории.

Я, "отравленная" оперой Чайковского, с неослабевающим интересом следила за происходящим на сцене. Финал, возможно, упрощен, но поучителен: ученику захотелось прочесть Пушкина. Именно этого добивался и учитель, и Екатерина Гороховская.

Всегда современна

Владимир Смирнов (Данай), выпускник Щепкинского училища и ГИТИСа, взял в работу пьесу А. Н. Островского "Доходное место", зачастую пугающую своей сложностью постановщиков. На основной сцене театра он показал, насколько современен Островский и как узнаваемы его персонажи.

По словам худрука Нижегородского ТЮЗа Алексея Логачева, главная задача - пробудить интерес и желание школьников взять в руки книгу, решена. Кроме того, артисты, работая с разными мастерами, постигают иной сценический язык, оттачивают профессиональное мастерство.

Кстати

В работе жюри "Кулибинки" принимали участие театральный критик и драматург Олег Лоевский (Екатеринбург), который в 2006 году придумал режиссерскую лабораторию с целью привлечь в провинцию столичных молодых режиссеров, заслуженный работник культуры России Татьяна Тихоновец (Пермь), член комиссии СТД РФ по критике и театроведению, координатор Ассоциации театральных критиков Глеб Ситковский.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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