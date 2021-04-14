В Пензе задержан главный налоговый инспектор региона

Следователи задержали руководителя управления ФНС по Пензенской области Юрия Калабина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 285 Уголовного Кодекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Следователи считают, что налоговики не проводили проверку одной из компаний, при этом была информация, что организация не заплатила налоги на сумму более 40 миллионов рублей и еще пени в размере около 20 миллионов рублей. По месту работы и жительства главы регионального ФНС прошли обыски. Изъята служебная документация.

Калабин - уроженец Саратова. Работал в должности главного пензенского налоговика с февраля 2013 года. Следователи не уточняют, связано ли задержание Калабина с делом экс-губернатора Белозерцева, который сейчас находится в СИЗО.