В Самаре обрушилась стена трехэтажного жилого дома

В историческом центре Самары обрушилась стена в многоквартирном доме № 5 по улице Садовая. Пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло около 07.40. Обвалилась часть стены трехэтажного жилого дома на площади 12 квадратных метров. Кирпичная кладка вывалилась наружу, чудом не зацепив висящую рядом газовую трубу.

Дому больше ста лет, его построили в 1917 году. И еще в 2015 признали аварийным, но там продолжали жить люди. В это утро там находилось 14 человек, из них пятеро детей. После обрушения жильцы самостоятельно вышли из дома, сообщили спасатели. Погибших и пострадавших нет.

Жителей разрушившегося дома пригласили во временный пункт размещения в администрацию Самарского района.

Для ликвидации последствий обрушения привлечено 40 человек, 12 единиц техники.

Это уже второе подобное ЧП за эту весну в историческом центре Самары. 18 марта по улице Галактионовской обрушилась кирпичная стена двухэтажного дома № 84 на площади 120 квадратных метров, обошлось без пострадавших.