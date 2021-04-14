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14.04.2021 13:30
Рубрика: Культура

"Я не могу быть вором, у меня связи..."

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 80(8431)
Молодой Федор Достоевский предстал перед зрителями в своей комедии положений "Чужая жена и муж под кроватью" в премьерном спектакле театра "Самарская площадь".
Фото: Архив РГ Фото: Архив РГ
Фото: Архив РГ

Постановка приурочена к 200-летию писателя, хотя не менее веский повод - сами актеры и зрители уже стосковались за пандемийный год по хорошей комедии. Вот нам - водевиль...

Фото: Театр "Арлекин"
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Появление нового яркого спектакля в репертуаре "Самарской площади" (режиссер и автор инсценировки - Александр Кладько из Санкт-Петербурга) стало возможным благодаря Гранту правительства РФ на реализацию творческих проектов в 2021 году. "Самарская площадь" стала единственным муниципальным театром региона, которому удалось одержать победу, а ведь на суд жюри были представлены заявки от 203 театральных и 89 музыкальных коллективов. И она же первой показала зрителю готовый спектакль.

Рассказ "Чужая жена и муж под кроватью" - раннее произведение Достоевского, в каком-то смысле - ирония автора над популярными в то время легкомысленными водевилями, в которых молодой Федор Михайлович и сам был замечен на сцене. Пусть здесь будущий классик еще не достиг языковых высот, зато сколько страсти и чистой наивности! И это при том, что тема ревности, дорастающей до сумасшествия, была для Достоевского очень больной, что связано с отношениями в его родительской семье. Позднее он вернется к ней в рассказе "Вечный муж", но там все будет трагично. А здесь ирония еще берет верх над "идиотизмом".

Обращают на себя внимание костюмы и сценография (спасибо, что избавили от популярных ныне пустых стен), где нашлось место и "античным" аркам, и гондольерам в матросских тельняшках, и шляпам, имитирующим главные символы Петербурга (художник-постановщик - Алексей Уланов). Такая балансировка между эпохой рассказа и современностью как бы настраивает зрителя на то, что тема "ревнивых рожек и прекрасных ножек" актуальна всегда и везде, даже под кроватью, где и разворачивается самое напряженное действие пьесы... И судя по реакции зала, конечно же, дружному хохоту, постановщики попали точно в цель.

А начинается все со встречи двух господ - одного "в енотах", более высокого социального положения, и другого попроще - "в бекеше". По ходу действа (так и хотелось его поторопить, но ошибочно бежать вперед классика) выясняется пикантная подробность: что оба они, мучаемые ревностью, выслеживают одну и ту же даму... А тут появляется еще и третий воздыхатель, получается, что благородная дама изменяет сразу всем. Умел Федор Михайлович закрутить!

Этот круговорот эмоций прекрасно передан на сцене, которой становятся не только подмостки, но и зрительный зал. Герои то появляются, то исчезают в любой попавшийся "проем", чтобы вновь вернуться к публике с новой интригой, танцем или песней.

- Работа с новым режиссером всегда открывает и новые грани артистов, раскрывая их порой неожиданно и интересно. Еще один иной спектакль, отличающийся по стилю, по режиссерскому почерку, появился в нашем репертуаре. Новая кровь всегда идет на пользу театру, - поделилась с корреспондентом "РГ" директор театра "Самарская площадь" актриса Наталья Носова.

Комментарий

Евгений Дробышев, художественный руководитель театра "Самарская площадь":

- В этом году нашему коллективу предстоит участие в еще одном федеральном проекте - это совместная работа с Центральным Академическим театром Российской Армии. По итогам отбора экспертной комиссии "Росконцерта" из 466 театральных коллективов по всей стране "Самарская площадь" вошла в число участников федеральной программы "Большие гастроли" . И в сентябре 2021 года состоятся обменные гастроли между нашими театрами.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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