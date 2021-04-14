В Саратовской области возобновили поиски самолета

В Саратовской области второй день продолжаются поиски легкомоторного самолета, который мог упасть в Волгу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, поиски самолета были возобновлены с наступлением светлого времени суток. Как рассказали в ведомстве, самолет ищут на островах площадью десять квадратных километров и в прилегающей акватории Волги. Место падения пытаются установить с помощью катеров и беспилотников.

Во вторник в оперативные службы поступило сообщение о падении самолета в Марксовском районе Саратовской области. По словам местных жителей это могло произойти между селами Подлесное и Михайловка. До настоящего времени обломков воздушного суда не обнаружено.