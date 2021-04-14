Как создать для школьников республики равные возможности при получении образования? Ведь не секрет, что в небольших сельских школах ученикам не могут обеспечить тот же уровень преподавания предметов, как в элитных столичных гимназиях и лицеях. И дело не только в нехватке учителей, но и в разнице их квалификации и оснащенности кабинетов. Свои предложения, как повысить качество образования в регионе, высказали на третьем форуме школьного образования "Взлетай!" чиновники, педагоги и даже дети. Многие из этих идей реализуют в ближайшем будущем.

Портал поддержки

Как отметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, помочь в достижении поставленной цели должны два проекта. Один из них - республиканский портал оценки качества образования. Его создадут по аналогу с платформой "Московская электронная школа", которая объединяет в себе электронный дневник, сервис по питанию и пропуску в школу, а также включает в себя богатую библиотеку обучающих и тестовых материалов. Бесплатный доступ к "МЭШ" имеют и учителя, и дети, и родители.

- Наша цифровая площадка станет местом для диалога, обсуждений и мониторинга успеваемости, безопасности и качества питания ребенка. Этот портал даст возможность педагогам объективно анализировать успехи учеников. А родители смогут не только оплачивать и отслеживать школьное питание, но и получать рекомендации экспертов по воспитанию и индивидуальному развитию ребенка, - отметил Айбулат Хажин.

По его словам, создание портала потребует финансовых вливаний, впрочем, не столь значительных. Кстати, в Башкирии уже есть единый бесплатный проект электронной школы ELSCHOOL, который включает электронный дневник и журнал, контроль проходов в школу и школьного питания.

По мнению чиновника, повысить качество образования в небольших селах должен и проект "Сетевая школа". При его реализации эксперты сначала отберут 30 передовых учебных заведений с традиционно высокими результатами по ЕГЭ и олимпиадам, сильным методическим коллективом. Они станут базовыми ресурсными центрами и поделятся своим опытом с малокомплектными школами, каковых в республике около 200. Также под опеку успешных организаций попадут 109 учреждений, ученики которых получили много "двоек" по итогам всероссийских проверочных работ и не справились со сдачей единого госэкзамена.

Слово учителю

Сами педагоги полагают: для улучшения качества работы им необходимо перенимать опыт коллег из ведущих школ страны. Учитель английского языка школы N1 села Мраково Кугарчинского района Венера Ташбулатова, которая сама выступает в роли наставника для молодых педагогов, считает: сегодня в республике есть механизмы повышения квалификации учителей, но этого недостаточно.

- На форуме мы обсуждали с коллегами предложение отправлять нас на курсы в ведущие научно-методические центры страны, что полностью поддерживаем. Однако обучаться нужно не только педагогам, но и методистам школ, - предложила Венера Ташбулатова.

По ее словам, сегодня учителя Башкирии работают каждый сам по себе, мало обмениваясь опытом. Объединить их в единое экспертное сообщество можно с помощью электронной площадки, где бы каждый педагог мог выразить свое мнение, поучаствовать в обсуждении образовательных проектов и быть услышанным.

Власти республики пообещали: такой педагогический форум создадут в рамках проекта "Сетевая школа".

Школа с уклоном

Кроме методической поддержки и обучения педагогов многие учебные заведения республики сегодня не имеют не то что современных компьютеров, даже интернета. Как отметили на форуме "Взлетай", этот вопрос решается в рамках национальных федеральных проектов. Так, к концу 2021 года власти региона обещают подключить к высокоскоростному интернету оставшиеся 316 школ.

Что касается компьютеров, то учебные заведения, в том числе и сельские, получают их в рамках проекта "Цифровая образовательная среда". К 2024 году планируется "оцифровать" более 1,1 тысячи образовательных организаций. Кроме того, в школах создают так называемые "Точки роста" - кабинеты информатики, ОБЖ и технологии с современным высокотехнологичным цифровым оборудованием (для них приобретают 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры и многое другое). К 2024 году число таких "Точек роста" превысит 800.

А вот новые школы сразу оснащают необходимым современным оборудованием. В прошлом году в республике возвели семь образовательных организаций, в этом году планируется еще восемь. Но этого мало: сейчас власти прорабатывают вопрос строительства новых школ на основе концессионного соглашения.

Также в планах к 2024 году открыть в регионе лицей с математическим уклоном. Эксперты и педагоги активно разрабатывают концепцию будущей Евразийской математической школы-кампуса и уже называют проект революционным.

- У каждого ребенка будет персональная модель обучения, возможность выбора траектории развития на базовом, среднем или повышенном уровне как в учебной, так и внеурочной деятельности. Обязательным будет и индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение, - отметила на форуме директор салаватской школы N21 Ольга Урванцева.

Планируется, что принимать в математическую школу станут учеников шестых-десятых классов, а за год до поступления все желающие смогут пройти онлайн-подготовку, в ходе которой педагоги выявят и отберут наиболее мотивированных ребят. Место строительства математического лицея пока не определено.

Еще одно новшество, которое ожидает в ближайшем будущем школы республики, - открытие IT-классов. Подобные уже есть в Москве: в них ребята углубленно изучают математику, информатику и физику, получают представление, что такое информационные технологии. Планируется, что IT-профили откроют в школах Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска.

- Очень важно сразу подключать школьников к работе над реальными проектами для предприятий Башкортостана, чтобы талантливые ребята после выпуска не уезжали за пределы республики, - отметил председатель общественного совета при минпросвещения России Александр Милкус.

Дети рулят

Дети, принимавшие участие в форуме "Взлетай!", тоже пришли со своими идеями.

- Мы предлагаем реализовать проект под названием "Гайд-парк", который даст возможность ребятам высказывать свое мнение на единой площадке. Хотим создать аккаунт в Instagram, куда подростки смогут написать свои предложения, а модератор будет их сортировать и выставлять в виде постов. Так учителя и администрация школы увидят, чем интересуются дети, - отметила ученица девятого класса уфимской гимназии N86 Карина Аднабаева.

По ее словам, лидеры школьного самоуправления хотят получить реальную возможность участвовать в принятии решений, которые влияют на их жизнь. Кроме того, юные участники форума "Взлетай" предлагают создать в соцсетях страничку помощи школьникам. "Подросток иногда лучше понимает сверстника, чем взрослый, и некоторые мелкие проблемы нам проще помочь решить друг другу", - объяснила идею Карина.

О том, как реализовать на практике создание групп взаимопомощи подростков, теперь будут думать эксперты минобрнауки РБ.

Компетентно

Лилия Гумерова, председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации :

- Только призывами и созданием современной инфраструктуры мы не решим проблему подготовки кадров и закрепления достойных педагогов в наших школах. Важнейший вопрос - их заработная плата, в большинстве регионов оклад составляет менее 70 процентов от средней зарплаты, и только в 17-ти субъектах эта норма соблюдается. Мы встречались с педагогами полилингвальной гимназии в Башкирии, видели прекрасную инфраструктуру. Но учитель в ней гарантированно получает за одну ставку 12-15 тысяч рублей. Учитель иностранного языка, работая практически на две с половиной ставки, имеет зарплату 35 тысяч. Такие учреждения должны быть поддержаны, чтобы удержать кадры.

Цифра

75 тысяч детей учатся в малокомплектных школах Башкирии.