Жительница Удмуртии пойдет под суд за продажу "лекарств" для инвалидов

Жительницу Удмуртии будут судить за продажу якобы лекарств для детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Рязанской области.

В 2020 году в полицию обратилась 34-летняя жительница Рязани. Женщина рассказала, что нашла в интернете объявление о продаже лекарства, необходимого для лечения ее ребенка-инвалида. При этом цена лекарства была почти в два раза ниже, чем в аптеках. Женщина связалась с продавцом, перевела ей 15 тысяч рублей и стала ждать, когда придет препарат. Через некоторое время ей пришла посылка с упаковкой дешевых витаминов, а связь с продавцом оборвалась.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России "Мошенничество". Позже полиция выяснила, что "лекарства" рязанке продала 33-летняя жительница Удмуртии. Оперативники выехали в республику и задержали женщину. Во время расследования выяснилось, что она причастна еще к пяти подобным случаям мошенничества.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани. За совершенные преступления жительнице Удмуртии грозит до пяти лет тюрьмы.