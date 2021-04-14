Дороги Новосибирска отремонтируют с помощью литого асфальта

Основной объем поддерживающего ремонта на дорогах Новосибирска планируется выполнить до майских праздников. Объем поврежденного после зимы покрытия специалисты оценили в 90 тысяч квадратных метров.

Поддерживающий ремонт стартовал в Новосибирске 6 апреля. Основные работы проводятся в ночное время при минимальном трафике. Их в Центральном округе и Дзержинском районе проконтролировали специалисты профильного департамента мэрии.

- На сегодня проведены конкурсные процедуры и определены подрядчики в каждом районе города, они уже приступили к работе. В первую очередь ремонтируются участки с наиболее напряженным трафиком, такие как площадь Труда, площадь Энергетиков, улица Ипподромская. Последняя вошла в нацпроект БКД, за три года планируется всю ее отремонтировать, но до начала масштабных работ необходимо провести поддерживающий ремонт, так как повреждения проезжей части затрудняют движение транспорта, - пояснил вице-мэр Олег Клемешов.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова, одними из первых также отремонтируют улицы Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Хилокскую, Петухова. За зиму они подверглись наибольшему разрушению.

Объем финансирования поддерживающего ремонта в этом году составил 69 миллионов рублей, при этом в мае ожидается поступление дополнительных средств. В прошлом году к этому времени было выделено 53 миллиона рублей.

В этом году для поддерживающего ремонта впервые в Новосибирской области применили технологию литого асфальта, заимствованную в Европе. Такой вид ремонта образует достаточно устойчивое покрытие, его можно проводить при отрицательных температурах и на влажных поверхностях. Как рассказали в пресс-центре мэрии, литой асфальтобетон изготавливается на основе полимерных составов и пластичных вяжущих в заводских условиях и поставляется на объект в термосах. Он распределяется под собственным весом, разравнивается выравнивателями и не требует уплотнения.