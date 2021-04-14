После снятия части ограничительных мер в культурной жизни Новосибирска началось такое оживление, что зрителям надо постараться везде успеть.

15 и 16 апреля Новосибирский академический драматический театр "Красный факел" представит премьеру - документальный спектакль Тимофея Кулябина "Мой "Красный факел"". В постановке задействована почти вся труппа.

Зрителям и театру пришлось ждать целый год, чтобы снова встретиться и, наконец, отметить 100-летний юбилей "Красного факела". Коронавирус сдвинул сроки, но не отменил премьеры.

Как рассказали создатели спектакля "Мой Красный факел", он создан по пьесе, основанной на фактах из жизни труппы, подробностях о закулисной жизни краснофакельцев, воспоминаниях и признаниях в любви.

Молодежный драматический "Первый театр" поставил спектакль "Ромео и Джульетта". 21 и 22 апреля можно будет узнать, какие еще смыслы отыскали создатели постановки в пьесе, которой более 400 лет. Премьера пройдет на малой сцене театра "Красный факел".

- Странно идти в театр, чтобы узнать, чем закончились "Ромео и Джульетта", "Ревизор" или "Три сестры". Люди слушают одни и те же истории не для того, чтобы узнать, что было дальше, а потому что им нравится их слушать, каждый раз открывая для себя что-то новое. Наличие юмора и иронии не отменяет "трагедийности" сюжета, а наоборот подчеркивает его, - отмечает Алексей Золотовицкий, режиссер постановки, а также известный музыкант, солист группы "Fire Granny".

За художественное оформление спектакля отвечает Александра Новоселова, которая уже сотрудничала с Первым театром на спектакле "Мультики". Роли Джульетты и Ромео исполнят выпускники 2020 года Новосибирского государственного театрального института Дарья Колыванова и Даниил Душкин.

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) порадовал своих поклонников открытием первой экспозиции театрального музея в отремонтированном холле третьего этажа. Здесь представлены книги с автографами выдающихся деятелей искусств - Арама Хачатуряна, Мариса Лиепы, Олега Виноградова, фотодокументы, клавиры, афиши и программки к спектаклям театра разных лет. В выставочных витринах демонстрируются костюмы, головные уборы и предметы бутафории из оперных и балетных постановок. Один из самых интересных разделов - коллекция уникальных кукол, созданных мастерами бутафорного цеха. Всего в фондах хранилища театра насчитывается свыше тысячи экспонатов, в музейной экспозиции - более ста.

- Это уже не выставка, а настоящая музейная экспозиция. Она повествует об истории театра, начиная с года его открытия - 1945-го. Здесь представлены уникальные раритетные предметы, начиная от программок самого первого спектакля и первых афиш. Особо ценные экспонаты - дирижерские палочки: во время войны в Новосибирске в эвакуации были Ленинградская филармония и величайший дирижер Евгений Мравинский. После войны он еще несколько раз приезжал с концертами в Новосибирск, работал в нашем театре. И оставил нам на память свой автограф, дирижерскую палочку, - пояснила заведующая музеем НОВАТ Татьяна Сибирцева.