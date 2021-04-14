В Новосибирске проводится V поэтический конкурс на приз имени Бориса Богаткова. Именем поэта-сибиряка, погибшего на фронте, в городе названа одна из улиц в Октябрьском районе.

И не случайно инициаторами проведения конкурса стали сотрудники библиотеки им. Л. Н. Толстого, работающей в этом районе. Свою историю это старейшее культурно-просветительское учреждение города ведет с 1894 года, когда по инициативе Григория Моисеевича Будагова (инженера, руководившего строительством железнодорожного моста через Обь) была открыта народная читальня.

Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Работы можно представить в номинациях: "Я только слышал о войне" - поэтические произведения, посвященные Великой Отечественной войне, "Судьба и Родина едины!" - гражданская социальная лирика, "Возьмемся за руки, друзья!" - поэтические произведения о мире без войн.

Работы молодых поэтов принимаются с 1 марта по 31 августа, подведение итогов и награждение победителей состоится в октябре 2021 года.

Оценивать конкурсные работы будет жюри, в состав которого входят представители Новосибирского отделения Союза писателей России, Совета ветеранов, ведущие специалисты "Централизованной библиотечной системы им. Л. Н. Толстого" Октябрьского района, представители общественности города. Возглавляет жюри новосибирский писатель, поэт и журналист Игорь Маранин.

Победителям вручат дипломы и призы, лучшие работы будут опубликованы в поэтическом сборнике.