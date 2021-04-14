Новости

Полицейский застрелил подростка в американском штате Мэриленд 06:55
Гериатр рассказала о подготовке пожилых людей к дачному сезону 06:41
Диетолог объяснила, какое молоко может нанести вред 06:30
Крыша и часть стены административного здания обрушились в Тамбове 06:09
Эксперт рассказал, почему ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти Россией 06:00
Панарин превзошел рекорд Мессье по набранным в 100 матчах очкам 05:36
В МИД РФ рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT 05:33
Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Филадельфию" 05:07
В нацпарке Хабаровского края нашли мертвого краснокнижного тигра 05:06
Постпред РФ в Вене оценил решение Ирана по обогащению урана 04:55
Вильфанд рассказал о погоде предстоящим летом 04:43
На Камчатке возбудили дело после авиапроисшествия с вертолетом 04:17
В Хабаровском крае на берегу реки нашли тысячи мертвых лягушек 04:01
Пелоси пригласила Байдена выступить в конгрессе с первой речью 03:44
В Литве пенсионер умер сразу после прививки от коронавируса 03:12
Пушков посоветовал Байдену расстаться с иллюзиями до встречи с Путиным 03:06
В Египте 18 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом 02:29
Сенат США утвердил Уэнди Шерман первым заместителем госсекретаря 02:11
Байден направил на Тайвань неофициальную делегацию 01:37
В США назвали причину тромбоза после вакцины Johnson & Johnson 01:34
Задержан подозреваемый в убийстве Альберта Рыжего 01:18
В России переиздан словарь трудных слов из богослужения 00:35
Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей 00:34
КДК не получал видео с визитом предполагаемого сотрудника "Спартака" в судейскую 00:18
США перебросят самолеты F-35 в Европу ближайшей осенью 13.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 06:11
Рубрика: Культура

Состязание поэтов

Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 80(8431)
В Новосибирске проводится V поэтический конкурс на приз имени Бориса Богаткова. Именем поэта-сибиряка, погибшего на фронте, в городе названа одна из улиц в Октябрьском районе.

И не случайно инициаторами проведения конкурса стали сотрудники библиотеки им. Л. Н. Толстого, работающей в этом районе. Свою историю это старейшее культурно-просветительское учреждение города ведет с 1894 года, когда по инициативе Григория Моисеевича Будагова (инженера, руководившего строительством железнодорожного моста через Обь) была открыта народная читальня.

В лонг-лист "Филатов-фест" вошли более 100 молодых поэтов

Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Работы можно представить в номинациях: "Я только слышал о войне" - поэтические произведения, посвященные Великой Отечественной войне, "Судьба и Родина едины!" - гражданская социальная лирика, "Возьмемся за руки, друзья!" - поэтические произведения о мире без войн.

Работы молодых поэтов принимаются с 1 марта по 31 августа, подведение итогов и награждение победителей состоится в октябре 2021 года.

Оценивать конкурсные работы будет жюри, в состав которого входят представители Новосибирского отделения Союза писателей России, Совета ветеранов, ведущие специалисты "Централизованной библиотечной системы им. Л. Н. Толстого" Октябрьского района, представители общественности города. Возглавляет жюри новосибирский писатель, поэт и журналист Игорь Маранин.

Победителям вручат дипломы и призы, лучшие работы будут опубликованы в поэтическом сборнике.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Пушков посоветовал Байдену расстаться с иллюзиями до встречи с Путиным
В МИД РФ рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT
Трудовые договоры россиян станут электронными
В Литве пенсионер умер сразу после прививки от коронавируса
Вильфанд рассказал о погоде предстоящим летом
Клим Шипенко: Каждый фильм - это вызов
Какие книги читали в детстве будущие директора и программисты