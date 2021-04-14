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14.04.2021 12:43
Рубрика: Экономика

Нуриэль Рубини на КЭФ-2021 рассказал о рисках экономики из-за пандемии

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)
В Сибирском федеральном университете начался первый день деловой программы Красноярского экономического форума (КЭФ). Модератор пленарного заседания, которое стало главным событием этого дня, журналист Марианна Максимовская задала во время сеанса видеосвязи несколько вопросов профессору экономики университета Нью-Йорка Нуриэлю Рубини, известному предсказанием экономического кризиса 2008 года.
Нуриэль Рубини. Фото: REUTERS/Ruben Sprich Нуриэль Рубини. Фото: REUTERS/Ruben Sprich
Нуриэль Рубини. Фото: REUTERS/Ruben Sprich

По мнению Рубини, пандемия COVID-19, охватившая мир, будет продолжаться - это касается "средних и дальних рисков". Экономика многих стран пострадала в связи с коронавирусом, и ее восстановление будет зависеть от ряда факторов. Например, от интенсивности очередных волн инфекции, от эффективности вакцин и способности вируса мутировать, адаптируясь к ним. А также от сроков безработицы, порожденной эпидемией, и желания-возможности власти (работодателей) компенсировать потери доходов граждан.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В Красноярске обсудят постепенный выход экономики из пандемии

Как полагает Рубини, в мире сложится ситуация, еще более неровная, нежели сейчас. Речь идет о неравноценности экономик разных государств. Некоторые страны смогут восстановиться от ударов пандемии намного быстрее прочих. Это, прежде всего, некоторые страны Азии. Китай, Вьетнам, Корея, Япония (а также Австралия) - смогли сдержать вирус, констатирует профессор.

Другие государства могут погрузиться в экономическую яму. И это страны не только Африки, но и, вероятно, Европы, сильно пострадавшие от связанного с пандемией кризиса.

Расслоение будет продолжаться - таков вывод эксперта.

Макроэкономика России на этом фоне, как полагает Рубини, достаточно стабильна. Последствия здесь не будут такими серьезными, как в Европе. Эта стабильность позволила нивелировать риски в сельском хозяйстве и ряде других отраслей. Кроме того, власти постарались сдержать рост цен в периоды первых двух волн коронавируса.

На вопрос Марианны Максимовской о роли России и возможностях ее вклада в мировую экономику Нуриэль Рубини ответил: вызов и возможность России - реформы. Россия должна найти свой путь в геополитике, чтобы взаимодействовать со странами Европы и США. Пока хороших отношений нет, есть санкции. Если они будут отменены, экономика России сможет развиваться быстрее. А от этого будет зависеть и масштаб ее вклада в глобальную стабильность и процветание. Это вопрос взаимодействия, геополитики.

Пандемия изменила не только область экономики и ряда других сфер, включая международные отношения. Она изменила отношения между людьми. После этой эпидемии мир поменяется. Цифровизация будет продолжаться. Будут развиваться новые технологии, искусственный интеллект, роботы. Нужно направить результаты этого развития на человека, чтобы каждый мог использовать эти новые достижения, резюмировал профессор Рубини на КЭФ-2021.

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