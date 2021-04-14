Под Норильском пять осужденных пострадали в ДТП с машиной ФСИН

В Красноярском крае машина ФСИН попала в ДТП, пострадали пять заключенных. Инцидент произошел на 27 километре трассы Норильск - Алыкель, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия - сильный ветер и гололед.

В аварии получили травмы пять осужденных, которых конвоировали сотрудники пенитенциарного ведомства. Сейчас пострадавшие находятся в Центральной районной больнице в Оганере.

По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.