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14.04.2021 06:44
Рубрика: Спорт

С олимпийским прицелом

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 80(8431)
В Новосибирске прошли чемпионат и первенство региона по пулевой стрельбе. Стрелки состязались в новом комплексе на улице Фабричной, оборудованном электронной системой контроля точности попаданий в мишень. Тир такого уровня - единственный в Сибири, и неудивительно, что на областные соревнования приехали стрелки из соседних регионов - Томской и Кемеровской областей (они соревновались вне зачета).
Новый тир оборудован электронной системой локации пролета пули. Фото: Татьяна Кравченко Новый тир оборудован электронной системой локации пролета пули. Фото: Татьяна Кравченко
Новый тир оборудован электронной системой локации пролета пули. Фото: Татьяна Кравченко

Кстати, здесь можно проводить тренировки и соревнования по стрельбе не только из винтовки и пистолета, но и из лука.

Фото: Предоставлено Александром Болштянским
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Как пояснил президент Федерации стендовой и пулевой стрельбы Новосибирской области Иван Довгаль, комплекс оборудован двумя стрелковыми галереями, здесь расположены 24 электронные мишенные установки, в том числе десять из них - с высокоточной системой локации пролета пули. Есть также лукодром - специализированная площадка для стрельбы из лука, где расположены восемь щитов.

В спорткомплексе на Фабричной будет действовать спортшкола олимпийского резерва по стрелковым видам. Неслучайно среди спортсменов много молодежи: в свои двенадцать-тринадцать лет юные снайперы уверенно держат пятикилограммовые винтовки.

- Тяжеловато, но помогает специальный костюм, который снижает нагрузку на позвоночник, мышцы спины и рук. Но самое главное - опыт. Важно все - дыхание, правильная стойка, даже моргать по-хорошему нельзя. На курок жмешь только на выдохе, - поясняет одна из самых юных участниц первенства Аня Карнаухова. - Занимаюсь пулевой стрельбой уже пятый год, на выбор секции повлиял в какой-то степени папа, участвовавший в боевых действиях. Но еще очень вдохновил фильм Сергея Бодрова "Сестры", где героиня увлекалась этим видом спорта.

В следующем году в Новосибирске планируют провести уже всероссийский турнир по пулевой стрельбе.

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