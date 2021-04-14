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14.04.2021 13:52
Рубрика: Происшествия

В Сибири второклассница спасла провалившуюся под лед подругу

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Восьмилетняя девочка из города Оби Новосибирской области спасла от гибели подругу, по неосторожности провалившуюся под лед. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел днем 7 апреля на местном озере.

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По данным ведомства, дети, несмотря на предупреждения спасателей, часто проходят через это место, сокращая путь от школы домой. Но в тот день Настя наступила на тонкий лед и оказалась в холодной воде. Увидев это, второклассница Диана бросила свои вещи и ползком на животе приблизилась к ледяному краю. Несмотря на тяжесть мокрой одежды и ранца за спиной подруги, маленькой героине удалось вытащить подругу из воды.

- Я очень испугалась, когда Настя провалилась под лед, - признается Диана. - Я ни о чем не успела подумать, просто сразу стала доставать ее.

После спасения школьницы сибирячка добралась с ней до больницы, где работает бабушка Насти. Только передав замерзшую девочку медикам, спасительница отправилась домой и рассказала обо всем родителям.

- Диана вернулась из школы мокрая, заплаканная, с полными сапогами воды, - вспоминает мама отважной девочки. - Толком ничего не рассказывает, только плачет, ручонки трясутся и лишь повторяет: "Мама, Настя чуть не утонула". Чуть позже мне позвонила мама Насти и подтвердила - девочка действительно провалилась в воду с головой. Как Диана ее вытащила, я даже не понимаю.

Школьница же так и не смогла ответить маме на вопрос, почему в экстренной ситуации не стала звать на помощь. Впрочем, по словам девочки, неподалеку от места происшествия были взрослые, и они видели, что случилось. Но к детям так никто и не подошел. Сейчас в ГУ МЧС по Новосибирской области рассматривают вопрос о награждении второклассницы.

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