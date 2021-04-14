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14.04.2021 06:22
Рубрика: Культура

Комиксы ожили на сцене

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 80(8431)
В омском театре "Арлекин" дают премьеру "Скеллиг" по повести современного английского писателя Дэвида Алмонда.
Актеры играют вместе со своими нарисованными двойниками. Фото: Театр "Арлекин" Актеры играют вместе со своими нарисованными двойниками. Фото: Театр "Арлекин"
Актеры играют вместе со своими нарисованными двойниками. Фото: Театр "Арлекин"

Постановка создана белорусской командой: лауреатом Национальной театральной премии Беларуси режиссером Александром Янушкевичем, лауреатом "Золотой маски" художником Татьяной Нерсисян, драматургом Аленой Иванюшенко. Автор музыки к спектаклю - Андрей Евдокимов (Минск).

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Дэвид Алмонд - один из популярных английских писателей, создающих произведения в жанре магического реализма, которые переведены на четыре десятка языков. Он - лауреат премии имени Г.-Х. Андерсена за вклад в детскую литературу. А повесть "Скеллиг", которую поставили в Омске, отмечена медалью Карнеги и Уитбредовской премией.

Это история о мальчике, который в заброшенной кладовке обнаруживает странное полуживое существо с крыльями. Оно не хочет общаться, только просит аспирин. У подростка в семье хватает собственной головной боли. Но он не может бросить крылатого уродца и вместе с подружкой начинает выхаживать Скеллига. Вскоре Майкл и Мина понимают, что в груде хлама они, похоже, нашли ангела, способного вылечить безнадежно больное сердце новорожденной сестры мальчика.

Белорусский художник Татьяна Нерсисян создала к спектаклю, наверное, не менее сотни фигур-комиксов. Вот главный герой висит на стене, слушает учителя, играет в футбол. Вот мама убирает дом, тревожится, качает маленькую дочь. Отец - ремонтирует новое жилище, летит кувырком с лестницы. Рядом с нарисованными героями - актеры-двойники. Работать в необычном формате, по их словам, было непросто, но очень интересно.

- Творческий поиск - это всегда мучение, независимо от того, на какого зрителя работаешь, - признается Александр Янушкевич. - Мы давно уже живем в двадцать первом веке, однако на постсоветском пространстве почему-то до сих пор боятся современности. Постановки тоже все еще пребывают в плену стереотипов: здесь - ТЮЗ, здесь - опера, а тут - куклы. Мне же кажется, что именно на стыке жанров есть много дверей, которые только и ждут, чтобы их открыли. А с современными детьми нужно говорить современным языком. Главное, быть правдивым.

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