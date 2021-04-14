Волейболисты "Локомотива" завоевали бронзу чемпионата России

Спорт прекрасен своей непредсказуемостью. На "Финал шести" в Москве чемпионата России среди мужских волейбольных команд Западная Сибирь делегировала кемеровский "Кузбасс" и новосибирский "Локомотив". Кемеровчанам с их харизматичным лидером Иваном Зайцевым эксперты прочили борьбу за медали, а новосибирцев воспринимали в лучшем случае темными лошадками. Но жизнь посмеялась над прогнозами.

От "Локомотива" никто подвигов не ждал. После прошлогодних золотых медалей началась перестройка команды - был взят курс на омоложение, прежде всего, за счет собственных воспитанников. В основу влились связующий Константин Абаев и блокирующий Дмитрий Лызик, которым сейчас всего по 21 году. Основным диагональным стал 27-летний серб Дражен Лубурич. Кроме того, главный тренер команды Пламен Константинов решил переключить игру в атаке на более высокие скорости. Перемены никогда не даются легко - весь сезон, что на внутреннем фронте, что на международном, команда играла как на качелях, чередуя успешные матчи с неудачными.

У кемеровчан все складывалось поначалу лучше. Новый тренер Алексей Вербов быстро нашел общий язык с командой, костяк которой составляли опытные, обстрелянные на разных турнирах волейболисты. Здорово смотрелись легионеры - русский итальянец Иван Зайцев и серб Петар Крсманович. Ближе к весне Вербов определился с основной парой доигровщиков - Евгений Сивожелез и Александр Маркин.

На предварительном двухкруговом этапе чемпионата кемеровчане выступили уверенно, заняв второе место и получив напрямую путевку в "Финал шести". Новосибирцам же пришлось попотеть в играх на вылет с уфимским "Уралом". Но пришедшие после нового года из "Динамо-ЛО" связующий Игорь Тисевич и либеро Семен Кривитченко дали необходимую тренерскому штабу "Локомотива" глубину состава, повысили надежность в атаке и защите. К тому же новосибирцы получили перед "Финалом шести" хорошую игровую практику в матчах с неуступчивым "Уралом", а их соседи три недели только тренировались, и это не могло не сказаться на командном тонусе. А еще железнодорожники получили заряд положительных эмоций от своих одноклубниц из Калининграда, довольно неожиданно выигравших в аналогичном женском "Финале шести" золотые медали. На новосибирцев не давил чрезмерный груз ожиданий со стороны болельщиков и многих специалистов. Правда, руководство клуба поставило задачу "быть с медалями".

- В регулярном чемпионате мы с командами, которые заняли места выше нас, с первого по пятое, смотрелись неважно - победили только один раз Казань. Зато хорошо и очень ровно сыграли с теми, кто в итоге оказался ниже шестой строчки. Мы проанализировали "регулярку" и поняли, что шансы на медали есть. В таких мини-турнирах многое зависит от одной игры - для нас такой стала встреча с Казанью, в которой мы выложились по максимуму и выиграли на тай-брейке. Победа гарантировала место в четверке, а дальше все решали нюансы. В полуфинале, например, "Локомотив" немного перегорел - пришли в себя только в третьей партии. В целом же где-то не повезло, где-то удача была на нашей стороне, но Новосибирск заслужил призовое место. Иногда очень хорошо, что в команду многие не верят. В таких случаях можно опустить руки и плыть по течению, а можно выйти на максимальную высоту без психологического давления, - пояснил спортивный директор "Локомотива" Николай Павлов.

В Москве сибирские команды сошлись дважды. Сначала в группе, когда решалось, с какого места они выйдут в полуфинал. "Шахтеры" оказались сильнее в четырех партиях. В итоге "Кузбассу" по сетке достался питерский "Зенит", а "Локомотиву" - московское "Динамо". Сибиряки достойно сражались с главными претендентами на золото. "Локомотив" уступил - 1:3, "Кузбасс" - 2:3.

Теперь им предстояла сшибка в матче не только за бронзовые медали, но и путевку в Лигу чемпионов. И на этот решающий матч сезона расклады были уже в пользу Новосибирска. У "Кузбасса" в пятой партии против Питера травмировался Зайцев, и это стало невосполнимой потерей, как бы здорово не играл его сменщик Богдан Гливенко. К тому же заметно устал другой основной забойщик кемеровчан - 34-летний Сивожелез. У "Локомотива" напротив, к последней игре набрали оптимальные кондиции практически все, начиная с опытных игроков и заканчивая молодежью. Новосибирцы фонтанировали положительными эмоциями, кемеровчане выглядели выгоревшими. И никто еще не отменял старое как мир спортивных игр правило: чрезвычайно трудно в ходе одного турнира, особенно скоротечного, одной команде дважды обыграть другую, приблизительно равную по классу. К тому же, как заметил в разговоре с "РГ" капитан "Локомотива" Сергей Савин, пришло время поквитаться с "Кузбассом" за предыдущие пять поражений по ходу этого сезона. А реванш - сладкое и острое блюдо.

Подопечных Вербова хватило лишь на первую партию, которую они вырвали в концовке - 26:24. Дальше парадом командовали Пламен Константинов и его дружина - 25:23, 25:13, 25:21. Окрепший и возмужавший к концу сезона "Локомотив" одержал заслуженную победу.

Тем временем

В понедельник игроки "Кузбасса" и "Локомотива" - Савин, Куркаев, Лызик и Кобзарь - прибыли в расположении сборной России для углубленного медобследования. Впереди Олимпиада в Токио и другие международные турниры. А их команды уже начали готовиться к будущему сезону. В "Локомотиве" продолжается обновление, стало известно, что команду покидают Марко Ивович и Дмитрий Щербинин. Приходят канадец Гордон Перрин из "Урала" и Денис Черейский из "Газпрома-Югры". В "Кузбассе" потерь пока больше, чем приобретений: Вербов уходит в Казань, Кобзарь - в Питер, Зайцев возвращается в Италию. По информации "РГ", команду может возглавить иностранный тренер, а пасующим будет Александр Бутько, который покидает Казань.