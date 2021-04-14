ДУМ КБР: Мусульманам можно вакцинироваться от коронавируса в Рамадан

В Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарии пояснили, что верующим, которые держат пост в месяц Рамадан, можно проходить вакцинацию. Об этом со ссылкой на председателя ДУМ республики Хазраталия Дзасежева сообщили в Минздраве региона.

- Вакцинация от коронавируса во время священного для мусульман месяца Рамадан, когда полагается соблюдать строгий пост, не противоречит установлениям ислама. Согласно ханафитской правовой школе, внутривенные, внутримышечные, внутрисердечные, внутрикостные, внутрикожные и подкожные инъекции, в том числе и вакцины - не нарушают пост, - заявил Дзасежев.

Месяц Рамадан, в который мусульмане соблюдают строгий пост, начался 13 апреля и продлится до 11 или 12 мая в зависимости от визуального появления нового месяца. Также в КБР с некоторыми ограничениями будет работать Соборная мечеть для совершения некоторых коллективных молитв. При этом, каждый посетитель должен приходить с индивидуальным ковриком и соблюдать правила индивидуальной защиты.