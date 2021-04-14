Консорциум "Большой Кавказ" поможет продвижению русского языка в Южной Осетии

В рамках визита делегации Северо-Кавказского федерального университета в Южную Осетию подписан обновленный договор о сотрудничестве с Юго-Осетинским государственным университетом имени А. А. Тибилова.

Соглашение предусматривает сотрудничество в образовательной сфере, совместные научные проекты и мероприятия, повышение квалификации сотрудников. Помимо этого, партнеры заключили соглашение о создании совместной международной научно-исследовательской лаборатории. Ее деятельность будет направлена на изучение правовых механизмов обеспечения законности и правопорядка на Кавказе.

На встрече с профессорско-преподавательским составом Юго-Осетинского госуниверситета отмечалось, что в настоящее время вузы успешно реализуют ряд совместных образовательных и научных проектов. Особое внимание на встрече было уделено мероприятиям, направленным на продвижение в республике русского языка. В ближайшее время состоятся международные студенческие научно-практические конференции, научный онлайн-семинар, форум и олимпиада по русскому языку. Они станут проводиться в рамках деятельности консорциума "Большой Кавказ", объединившего СКФУ, Юго-Осетинский государственный университет имени А. А. Тибилова, Абхазский государственный университет и Национальный университет архитектуры и строительства Армении.

- Продвижение и укрепление позиций русского языка на территории Большого Кавказа - одно из приоритетных направлений нашей совместной деятельности, - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. - Уверен, что, объединив мощный академический потенциал наших вузов, мы сможем добиться существенных успехов в этой области. Более того, наша совместная работа будет способствовать развитию научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими государствами.

Дмитрий Беспалов подчеркнул, что для аспирантов и докторантов ЮОГУ в приоритетном порядке будет предоставлена возможность защиты диссертаций на базе СКФУ. Сотрудникам вуза также будет предоставлен доступ к электронной библиотеке СКФУ.

Ранее состоялась встреча представителей СКФУ с главой республики Анатолием Бибиловым. На встрече обсуждались итоги и перспективы совместной работы в рамках межгосударственных соглашений в сфере образования. Сотрудничество Северо-Кавказского федерального университета с Юго-Осетинским государственным университетом ведется с 2013 года. За это время специалистами СКФУ были подготовлены и переданы югоосетинской стороне проекты закона "Об образовании", 10 постановлений правительства Республики Южная Осетия. Более 1200 педагогических работников республики прошли курсы повышения квалификации на базе федерального университета.

Анатолий Бибилов отметил важное значение сотрудничества ЮОГУ и СКФУ для развития образовательной сферы Южной Осетии. За достижения на благо республики он наградил ректора и сотрудников СКФУ государственными наградами.

- Наш университет заинтересован в расширении академических, научных, культурных и гуманитарных связей с Южной Осетией. Такое сотрудничество позитивно сказывается на отношениях между нашими странами, позволяет реализовывать интересные и актуальные проекты на благо жителей Большого Кавказа, - прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом