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14.04.2021 20:50
Рубрика: Власть

Жемчужина Каспия

Михаил Мишустин проинспектировал Дагестан
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8432)
Общественный контроль на местах должен следить, чтобы ни копейки из средств, которые расходуются на развитие и благоустройство городов, не разбазаривалось и не уходило налево, такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин 14 апреля в Дагестане.

Глава правительства проехал по Дагестану, чтобы лично понять, какие акценты необходимо расставить в стратегии социально-экономического развития этого Cеверо-Кавказского региона. Проект документа с горизонтом планирования до 2030 года сейчас активно дорабатывается. Временно исполняющий обязанности руководителя республики Сергей Меликов ранее озвучил внушительный список проблем Дагестана. В их числе дефицит мощностей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, нехватка мест в детских садах, трехсменное обучение в школах, дефицит больничных коек и поликлиник.

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Михаил Мишустин начал знакомиться с ситуацией в республике как раз со здравоохранения. Но не в ее административном центре Махачкале, а в Дербенте. Местная центральная городская больница расположена в здании 1975 года постройки, оказывает многопрофильную медицинскую помощь. Премьер осмотрел приемное и операционное отделения, во втором сейчас идет реконструкция.

Больнице требуется дооснащение - артроскопические стойки и ангиографические установки. Премьер пообещал найти средства, тем более сейчас по стране идет модернизация первичного звена здравоохранения. "И дербентские больницы, и все остальные смогут получить помощь в виде оборудования, сделать необходимую модернизацию, а главное - сделать возможным, чтобы наши люди получали высококвалифицированную медицинскую помощь на очень высоком уровне, чтобы не ездили по регионам, по заграницам, а могли на месте получить ее от замечательных специалистов", - заявил Мишустин.

Главное - сделать возможным, чтобы наши люди получали высококвалифицированную медицинскую помощь на очень высоком уровне, чтобы не ездили по регионам, по заграницам, а могли на месте получить ее от замечательных специалистов

Персонал медучреждения также попросил помочь с обновлением парка машин "скорой помощи". Сейчас на балансе станции находятся 29 автомобилей, из которых 15 выработали ресурс. "Я думаю, мы решим этот вопрос, - заверил премьер. - Все это поддержат, включая министра здравоохранения". Недавно аналогичную закупку транспорта, заметил глава кабмина, делали еще для трех регионов страны.

Планы развития Дербента намного шире. В точке притяжения сюда туристов - крепости "Нарын-Кала" - председателю правительства рассказали и показали, как должен измениться город в обозримой перспективе.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Город получит два новых водовода, чтобы компенсировать недостающие 35 тысяч кубометров воды, запланирована реконструкция двух комплексов очистных сооружений. В 2023 году должен открыть двери многофункциональный дворец спорта стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Дербент также получит современную набережную с причальной стенкой, с которой на фуникулере туристы смогут подниматься к крепости. К 2025 году местные власти рассчитывают ввести 4500 тысяч мест размещения туристов, что покроет уже существующий дефицит и расширит предложение для отдыхающих.

Михаил Мишустин особенно восхитился планом духовного комплекса, в котором будет стоять сразу мечеть, православный храм и синагога. "Такая жемчужина будет, мне кажется. Надо больше про это рассказывать во время презентаций", - посоветовал он дербентским чиновникам.

Представителям местной общественности глава правительства признался, что давно мечтал попасть в их уникальный древний город, через который пролегал один из многочисленных шелковых путей. В этом городе смешались и живут в мире разные религии. "Так сложилось, что Дербент стал такой жемчужиной Дагестана и всей России и мировой сокровищницей", - сказал премьер.

В грандиозных планах развития значимую роль Мишустин отводит общественному контролю. "Очень важно, чтобы был общественный контроль, чтобы, как говорил президент, мнение, которое есть у людей, учитывалось в принятии всех управленческих решений, - указал он. - И очень важно, чтобы ни копейки не ушло, простите за такое слово, налево, чтобы не разбазаривали средства, которые по крупицам соберут инвесторы и те, кто хочет этот город сделать еще прекраснее".

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