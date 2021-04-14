В Дагестане открывается все больше частных конных клубов. Они приходят на смену государственным хозяйствам, брошенным на произвол судьбы. Так, в 2016 году почил в бозе знаменитый совхоз "Дагестанский", получивший статус племенного конного завода.

Наталья Бахадори: В клуб может прийти любой желающий, никаких ограничений для занятия конным спортом нет. Фото: Зарина Меджидова

Первые лошади ахалтекинской породы были завезены в Дагестан около пятидесяти лет назад известным селекционером Владимиром Шамборантом. Государство выделило тогда совхозу 800 гектаров земли на берегу Каспийского моря. Чистопородные кони, выращиваемые на заводе, неоднократно становились чемпионами и призерами выставок, выводок и скачек всесоюзного, а впоследствии и всероссийского уровня.

Но предприятие прекратило свое существование, поголовье лошадей и остальное имущество передали на сохранение частной организации, а землю разделили между коммерческими компаниями. Надо сказать, что работники конюшни, несмотря на то что им месяцами не выплачивали зарплату, не бросили лошадей на произвол судьбы и продолжали ухаживать за животными, сохранив тем самым племенной табун.

Ситуация начала меняться два года назад. Мечта коневодов о возрождении государственной конюшни с племенным заводом вызвала интерес у нового руководства Дагестана.

Теперь благодаря энтузиастам отрасль возрождается, открывается все больше частных конных клубов.

Наталья Бахадори, инструктор одного из них, несколько лет назад переехала в Дагестан. До этого она владела своей конюшней в Подмосковье.

В конном клубе, где работает Наталья, организуют конные походы, проводят занятия для детей и взрослых, а для особых детишек - курсы иппотерапии.

- Были куплены пони для маленьких детей, недавно приобрели крупного пони для старших. Для обучения нужно, чтобы лошади были для всадников любого роста, веса и возраста, - говорит Бахадори.

Поначалу большим спросом пользовались конные прогулки, таким образом уставшие от суеты мегаполиса горожане общались с природой. Но обычными конными походами и обучением катанию на лошадях здесь решили не ограничиваться.

Появилась возможность отправиться на конно-риторические каникулы. За время вакаций научат основам обращения с лошадью и верховой езде, риторике, ораторскому и писательскому мастерству. Обучение проходит в игровой форме.

В клуб может прийти любой желающий. Никаких ограничений для занятия конным спортом по возрасту и другим параметрам нет.

- У меня занимаются женщины старшего возраста и с лишним весом. Опытный тренер всегда сможет подобрать для каждого свою комфортную программу. Так, на соревнованиях по конкуру самой юной была моя 13-летняя дочь, самой старшей - 60-летняя женщина, - рассказывает инструктор.

По словам Натальи, коневодство в Дагестане имеет большие перспективы, и это оправданно исторически.

- Здесь у людей желание видеть себя на коне заложено в генах. Дагестанцы хотят вернуться к национальным корням и культуре, которая тесно связана с лошадьми. И это очень здорово, - говорит Наталья Бахадори.