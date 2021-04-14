В каких регионах можно арендовать самые дешевые дачи

Самые дешевые дачные домики можно арендовать в Карачаево-Черкесии (за 10,9 тыс. руб./мес.), Кабардино-Балкарии (11,8 тыс. руб./мес.), Бурятии (13,2 тыс. руб./мес.), Чечне (15 тыс. руб./мес.), Курской области (17,1 тыс. руб./мес.), Чувашии (18,7 тыс. руб./мес.), Кемеровской (20,1 тыс. руб./мес.), Орловской (20,1 тыс. руб./мес.) областях, Адыгее (20,3 тыс. руб./мес.) и Хакасии (20,3 тыс. руб./мес.).

Такие данные приводят аналитики федерального портала "Мир квартир". Они отмечают, что в этих регионах аренда дач за год подешевела в среднем на 6-13%.

Как отмечает генеральный директор портала Павел Луценко, в названных регионах дачи изначально стоили не дорого. Да и спрос не очень высокий.

Традиционно высокий спрос на дачи в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга, а также в южных и приморских регионах. Поэтому ценники там всегда будут расти. Сейчас самые дорогие дачи предлагаются в Московской области - они сдаются в среднем за 61,5 тыс. руб./мес. А также в Москве (59,7 тыс. руб./мес.), Приморском крае (53,4 тыс. руб./мес.), Санкт-Петербурге (50,1 тыс. руб./мес.), Ленинградской области (49,9 тыс. руб./мес.), Крыму (49,7 тыс. руб./мес.), Севастополе (47 тыс. руб./мес.), Якутии (46,8 тыс. руб./мес.), Хабаровском крае (46,2 тыс. руб./мес.) и Свердловской области (44,8 тыс. руб./мес.).

За год, с апреля прошлого года по апрель нынешнего, в среднем по России дачи подорожали на 2,5%. Средняя цена месячной аренды домика на лето - 34 тыс рублей.

В прошлом году, как отметил Луценко, аренда подорожала еще больше - на 6,2%. "Но в прошлом году остро стоял вопрос самоизоляции, люди стремились вырваться из квартир на природу. В этом сезоне этого фактора нет, но путешествия за границу по-прежнему ограничены, так что вопрос аренды дач весьма актуален", - отметил Павел Луценко.

По его словам, ближе к лету дачи подорожают еще на 5%. К тому же, многие владельцы загородной недвижимости, почувствовав, что в ближайшее время она будет востребована, начали обустраивать свои летние домики. Естественно, что дача со всеми удобствами будет стоить уже на порядок выше.