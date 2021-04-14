Маринетта Дагирова и Джульетта Шетова дали вторую жизнь старинному кабардинскому ремеслу - золотному шитью. Как им это удалось, что двигало мастерицами и как сегодня живет в республике древнее искусство, узнал корреспондент "РГ".

Первые упоминания о расшитых золотом нарядах, которые теперь делают Маринетта Дагирова и Джульетта Шетова (слева), встречаются у адыгских народов в X веке Фото: Владимир Аносов/РГ

Дорога через Торжок

У родных сестер (в девичестве Машекуашевых) - небольшая швейная мастерская на втором этаже старенького дома в столице КБР. Именно здесь рождаются узоры и орнаменты, которые в республике в последнее время стали, как было заведено много веков назад, часто использовать в национальных костюмах и украшениях. Между прочим, первые упоминания о расшитых золотом нарядах адыгских народов встречаются еще в X веке.

...Пока мы с восхищением смотрим на готовые платья и женские шапочки, Маринетта дает пояснения.

- Вот эта форма - орнамент в орнаменте. А рядом вышивка гладью, ее еще называют базарной, она делается проще других - в наряде с ней когда-то ходили в том числе на базар. В общем, повседневная. Другая выполнена вприкреп - старинной национальной техникой, - показывает начатую работу с ровными рядами вышивки в больших деревянных пяльцах.

Именно вышивка золотом до конца XIX века являлась главным атрибутом самых разных церемоний и обрядов - свадебных, детских и погребальных. Оказывается, в шитье металлическими нитями существует много техник и применяется около тысячи видов швов. В традиционной адыгской используют четыре основные техники - гладь, вприкреп, тканье галуна (тесьма из золота или серебра) и плетение басонов.

Когда-то искусство золотного шитья постигали с малых лет: девочки готовили себе приданое и обшивали всю семью. Они также украшали седла для лошадей, колчаны, луки, платки и обувь, но главным было все-таки умение работать с женскими платьями. Узоры и орнаменты обрамляли борта платья, широкие нарукавники, донышко и неотъемлемый дамский атрибут - шапочку.

Дома стало модно иметь национальный уголок, где помещают все, что связано с традиционным бытом адыгов

С мужчинами было сложнее: из-за запрета прикасаться к ним мерки приходилось снимать на глаз. Когда мастерство швеи хотели особенно отметить, то говорили по-кабардински: "Шыу гъуэщрык1уэм бзыпхъэ трех" (мол, умеет снять мерку с едущего всадника).

Интерес к национальному ремеслу Маринетта и Джульетта переняли у своего родного дяди Азретали Кишева. Известный в республике историк и этнограф не только классный мастер декоративно-прикладного искусства, но и исследователь его корней. Образцы старинной вышивки он собирал долгие годы, изучал каждый шов и расплетал по ниточке, описывал и делал зарисовки. Кишев - автор множества научных трудов, методических пособий по ручному плетению тесьмы и изделий, выполненных в строгом соответствии с каноном.

- Дядя вспоминал, что на одном из научных симпозиумов еще в начале 80-х годов в Ленинграде он увидел женщину в красиво расшитом платье, - рассказывает Шетова. - Оказалось, она приехала из Торжка, где обучает детей золотному шитью. Тогда дядя собрал группу из пяти девушек и помог им отправиться на обучение в город на Волге.

Именно в Торжке и сейчас действует единственное в стране учебное заведение по подготовке мастеров золотного шитья.

- Я тогда училась в восьмом классе, а Джульетта - в десятом, - продолжает Маринетта. - Три года мы жили в Калининской области, а затем еще два работали там мастерами.

Девушкам даже предложили остаться в Торжке, даже квартиры предлагали - очень там понравились талантливые мастерицы. Однако вмешался дядя. "Я девочек отправлял, чтобы возрождать ремесло в родной республике", - сказал Кишев, которого поддержала вся семья.

Орнаменты старины

- В Торжке мы научились русской школе шитья, а у адыгов она отличается достаточно сильно. Когда мы вернулись в 1990 году домой, то стали изучать национальные орнаменты, мотивы и технику. Было трудно, так как никто толком ничего не мог показать, мы оказались настоящими первопроходцами. Хорошо, удалось разыскать мастериц, которые еще помнили, но в силу возраста и плохого зрения уже не могли точно показать, научить и передать эти умения, - вспоминает Дагирова.

Восстанавливать искусство пришлось по частичкам, тут помог и опыт Азретали Кишева. Ведь в девяностых даже достать специальные нити оказалось непросто. Золотная нить и в старину была невероятно дорогой, к тому же на Кавказе их попросту не делали: адыги покупали этот товар у приезжих торговцев. В наше время можно заказать любую вещь по интернету, а тогда сестрам приходилось покупать материал для работы у знакомых, которые бывали за границей - в Венгрии, Германии и Турции.

- Сегодня за одну катушку нужно отдать примерно рублей 600, - говорит Джульетта. - Интересно, что во время учебы она стоила 300 советских рублей, а зарплата была 70-80!.. Правда, училищу в Торжке поставляли бесплатно нити с содержанием золота и серебра до четырех процентов.

В Нальчике сестры стали преподавать золотное шитье детям и подросткам на кафедре декоративно-прикладного искусства Государственного университета имени Х. М. Бербекова, в колледже дизайна при университете и школе искусств имени Жабаги Казаноко. "Сейчас каждая вторая девушка, которая занимается золотным шитьем, наша ученица", - говорят они. - Многие девушки теперь хотят научиться вышивать, чтобы приготовить себе, например, приданое.

Возвращение моды

В девяностых большинство свадеб в Нальчике проходило по-европейски - белые платья такие же, как и по всему миру. Красивые, но не самобытные. Благодаря сестрам-мастерицам, этнографам, историкам и другим ремесленникам в республике начали возрождать старинные традиции важнейших обрядов.

Такие вымпелы сейчас вешают в машине водители во многих кавказских регионах Фото: Владимир Аносов/РГ

Более того, появились даже современные тенденции в традиционных адыгских ремеслах. Так, Маринетта и Джульетта придумали вымпелы с вышитым знаком рода, которые пользуются просто бешеной популярностью у автомобилистов.

- У наших предков было клеймо для скота, которое переходило из поколения в поколение, причем у каждого разное. Потом стали его использовать и как знак рода: наносят и на дома, и на ворота, украшают картины, одежду и так да- лее, - Джульетта Шетова достает с полки стопку матерчатых изделий с тесемками и несет к столу. - Такие вымпелы теперь все вешают в машине - разразился настоящий бум и в Кабардино-Балкарии, и вообще на Северном Кавказе. У них разная форма и цвет, поэтому каждый подбирает по своему вкусу.

Дома у кабардинцев стало также модно иметь национальный уголок, где помещают все, что связано с традиционным бытом адыгов. Там обязательно присутствует какое-нибудь холодное оружие, циновки-арджены, фотографии предков и, конечно, расшитые золотным шитьем национальные наряды.

Мнение

Аслан Урусов, руководитель Центра народных промыслов Кабардино-Балкарии:

- Молодежь стала чаще носить традиционную одежду, и мы все этому очень рады. Когда надеваешь черкеску с серебряным поясом, закрепляешь на поясе кинжал или шашку, сразу выглядишь иначе и начинаешь вести себя соответствующе. Черкеска обязывает следить за осанкой и манерами, не позволяет сутулиться, бросить бумажку на тротуар или нагрубить прохожему. Национальным костюмом интересуются и девушки: они добавляют к современным образам старинные украшения, традиционную вышивку или аксессуары. Получается необычно и элегантно.

Экскурсия в Сети

В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса можно отправиться в виртуальный тур по Национальному музею Кабардино-Балкарии. Такой сервис появился на сайте учреждения. В онлайн-туре семь экспозиционных залов и три выставочных. В фондах можно увидеть этнографические памятники, драгоценные металлы и оружие, археологические находки и многое другое.