Калининградца задержали за поджог автоматов по продаже воды

50-летний мужчина задержан оперативниками уголовного розыска по подозрению в поджоге двух водоматов в Калининграде.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по версии полицейских, первый поджог вендингового автомата по продаже очищенной воды, установленного на цокольном этаже жилого дома по улице Балашовской, произошел в ночь на 22 февраля. Злоумышленник воспользовался легковоспламеняющейся жидкостью.

Второй водомат на соседнем здании был подожжен таким же образом 5 марта. Собственникам был причинен значительный ущерб. Хотя злоумышленник скрывал лицо под маской, сотрудники угрозыска установили его личность благодаря свидетелям и записям с камер видеонаблюдения.

При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии был проведен обыск по месту жительства фигуранта. Изъяты банковские карты, одежда и другие улики. Задержанный во всем признался, пояснив, что мотивом послужило недовольство качеством воды.

Против мужчины возбуждены уголовные дела по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога". Санкция по ней предусматривает лишение свободы до 5 лет, пояснила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. Задержанный находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.