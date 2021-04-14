Коми и Беларусь намерены совместно выпускать современную мебель

В Республике Коми хотели бы организовать совместное с Беларусью производство мебели. В данной сфере соседи-белорусы являются признанными лидерами, а лесопромышленная отрасль Северо-Западного региона России держит курс на развитие глубокой переработки и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Мебельная тема" была предметно обсуждена во время встречи главы Республики Коми Владимира Уйбы и руководителя отделения посольства Беларуси в России в Санкт-Петербурге Игоря Заломая. Как отметил дипломат, Коми и Беларусь связывают давние дружеские отношения в самых различных сферах - экономике, культуре, науке, образовании, спорте. Обе стороны заинтересованы в расширении взаимовыгодных связей на долгосрочной и постоянной основе.

Кстати, соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Коми и Беларусью было подписано в сентябре прошлого года в рамках VII Форума регионов. А в марте нынешнего года в онлайн-формате стороны заключили соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Коми и гродненским отделением Торгово-промышленной палаты Беларуси.

Особенно плодотворны контакты белорусов и россиян в сфере науки и образования, межвузовского взаимодействия. Более 20 лет в Коми успешно работает Белорусская национально-культурная автономия - одно из старейших авторитетных общественных объединений республики. Общаются учреждения культуры, творческие коллективы из Беларуси всегда ждут и очень хорошо принимают в северном российском регионе.

- Важно иметь реальные планы. Тем более что у нас есть сухопутные арктические территории - Воркута, Инта, Усинск, Усть-Цильма. И они перспективны с точки зрения больших преференций для реализации новых проектов, - заявил глава Коми Владимир Уйба.

Вот уже более 20 лет в Коми успешно работает Белорусская национально-культурная автономия

Одним из них и может как раз стать предприятие по производству мебели. И не только. Перспективными направлениями сотрудничества являются животноводство, машиностроение, обрабатывающее производство, нефтегазоуглехимия. Об этом стороны решили более предметно поговорить на бизнес-миссиях, чтобы укрепить и расширить деловые контакты предпринимателей Коми и Беларуси.