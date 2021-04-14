Молодые журналисты встретились на форуме "Диалог культур"

Новости

Гендиректор "Невской мануфактуры" арестован на два месяца 21:02
Первый этап молодежного кинофорума пройдет в рамках Московского кинофестиваля 20:59
Вашингтон надеется, что встреча Путина и Байдена стабилизирует отношения 20:49
Число новых случаев COVID-19 в Турции впервые превысило 60 тысяч за сутки 20:26
Как к отмене в Москве бумажных медсправок отнеслись родители, врачи и учителя 20:21
"РГ" узнала подробности работы пожарных на "Невской мануфактуре" 20:03
Производство вакцины "Спутник V" началось в Сербии 19:37
В Аргентине считают, что "Спутник V" защищает от COVID лучше других вакцин 19:36
В Петербурге умерла одна из старейших белых медведиц в мире 19:27
Яйца остаются лидерами роста цен на продукты 19:18
Лавров обеспокоился переброской Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе 19:17
Семье погибшего при тушении "Невской мануфактуры" выплатят миллион рублей 19:11
В МЧС прокомментировали награждение сотрудников, погибших при тушении пожаров 19:06
МИД РФ надеется на соблюдение конвенции Монтрё о черноморских проливах 19:05
Минздрав Беларуси одобрил "Спутник V", выпущенный в республике 18:50
Двое россиян, попавших в ДТП в Турции, остаются в больнице 18:49
В Петербурге назначили дату праздника "Алые паруса" 18:44
Страны-члены ОДКБ подчеркнули свое единство в понимании всего спектра угроз 18:38
Вышел русский трейлер "Форсажа 9" 18:38
На Кубе фермерам разрешили продавать говядину и молоко 18:21
В Поморье возбудили дело за изготовление фальшивых пропусков в ЗАТО 18:20
В Литве продлят карантин до начала лета 18:06
Пашинян сообщил, когда уйдет в отставку 17:56
Visa и Mastercard ответили на слова о возможности отключения в России 17:55
В Саратовской области завершили поиски якобы упавшего самолета 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 20:40
Рубрика: Общество

Однажды в Эрмитаже

Молодые журналисты встретились на форуме "Диалог культур"
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8432)
14 апреля в Государственном Эрмитаже начал работу XV Международный форум молодых журналистов "Диалог культур". В этом году его девиз - "Новый форум - новые возможности". Возможности в том числе и те, что дала медиасообществу пандемия.

"Очное" участие в форуме принимают 173 журналиста, и это более чем в два раза меньше, чем в доковидные времена. Однако есть возможность онлайн-участия, и ее активно используют журналисты из разных стран. Миссия этого собрания остается прежней: дать молодым людям возможность заявить о себе, и именно для этого вчера проводилась практическая конференция.

В Британии составили национальный план по защите журналистов

Вместе с тем задача форума - наладить новые связи, в том числе через создание трансграничных мультимедийных проектов в составе интернациональных бригад. И прикоснуться к шедеврам мировой культуры - не случайно форум проводится в стенах одного из главных музеев мира.

- Через знакомство с Эрмитажем участники форума "Диалог культур" начинают познавать, что такое культура, - считает директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Глубина и широта этого понимания - то, что они потом понесут миру.

Все участники форума подчеркивают, что он должен становиться еще одним заслоном на пути информационных войн. Михаил Пиотровский отметил, что в мире активно ведутся "войны памяти", и пример таких войн - Сирия, Крым, Кавказ, Китай.

Ну а глава телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич в свою очередь обратил внимание на лавину "фейк-ньюс", причем связанных не только с Россией или с противодействием коронавирусной угрозе, но шире - с геополитикой.

Правительство обновило планы по развитию культуры

Самыми юными участниками медиафорума стали 12-летние Софья Доморникова и Егор Федоров из Задонска. Ребята называют себя "начинающими тиктокерами": у Егора - 2,5 тысячи подписчиков, у Софьи - 1,8 тысячи. Ребята говорят, что своим успехом обязаны "схожим интересам" со своей аудиторией. На форуме они представили ролики, посвященные архитектуре и истории родного города. А в Эрмитаже собираются снять видеосюжет про генерала Луку Алексеевича Денисьева, портрет которого хранится в Галерее героев 1812 года Зимнего дворца и который был похоронен в Задонском районе.

В рамках форума пройдут фестиваль документальных фильмов и телесюжетов "Я здесь живу", фотовыставка с тем же названием и экспозиция "Не рядом, но вместе", которую организаторы обозначили как фотохронику пандемии. В здании Главного штаба покажут двести лучших работ 35 фотокорреспондентов со всего мира.

Наконец, в последний день форума его участники познакомят всех со своими проектами, реализованными в дни проведения "Диалога культур", а также представят на суд коллег "домашнюю работу". К примеру, Кюрре Лиен из Норвегии привез видеорассказ длиной шесть минут "Букинисты во время карантина", телерадиокомпания "Крым" - фильм "Однажды в Крыму", а Ксения Лебедева из Беларуси - "Люди на болоте".

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное
Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных
Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
Минстрой поддержал идею продления программы льготной ипотеки
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии