Молодые журналисты встретились на форуме "Диалог культур"

14 апреля в Государственном Эрмитаже начал работу XV Международный форум молодых журналистов "Диалог культур". В этом году его девиз - "Новый форум - новые возможности". Возможности в том числе и те, что дала медиасообществу пандемия.

"Очное" участие в форуме принимают 173 журналиста, и это более чем в два раза меньше, чем в доковидные времена. Однако есть возможность онлайн-участия, и ее активно используют журналисты из разных стран. Миссия этого собрания остается прежней: дать молодым людям возможность заявить о себе, и именно для этого вчера проводилась практическая конференция.

Вместе с тем задача форума - наладить новые связи, в том числе через создание трансграничных мультимедийных проектов в составе интернациональных бригад. И прикоснуться к шедеврам мировой культуры - не случайно форум проводится в стенах одного из главных музеев мира.

- Через знакомство с Эрмитажем участники форума "Диалог культур" начинают познавать, что такое культура, - считает директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Глубина и широта этого понимания - то, что они потом понесут миру.

Все участники форума подчеркивают, что он должен становиться еще одним заслоном на пути информационных войн. Михаил Пиотровский отметил, что в мире активно ведутся "войны памяти", и пример таких войн - Сирия, Крым, Кавказ, Китай.

Ну а глава телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич в свою очередь обратил внимание на лавину "фейк-ньюс", причем связанных не только с Россией или с противодействием коронавирусной угрозе, но шире - с геополитикой.

Самыми юными участниками медиафорума стали 12-летние Софья Доморникова и Егор Федоров из Задонска. Ребята называют себя "начинающими тиктокерами": у Егора - 2,5 тысячи подписчиков, у Софьи - 1,8 тысячи. Ребята говорят, что своим успехом обязаны "схожим интересам" со своей аудиторией. На форуме они представили ролики, посвященные архитектуре и истории родного города. А в Эрмитаже собираются снять видеосюжет про генерала Луку Алексеевича Денисьева, портрет которого хранится в Галерее героев 1812 года Зимнего дворца и который был похоронен в Задонском районе.

В рамках форума пройдут фестиваль документальных фильмов и телесюжетов "Я здесь живу", фотовыставка с тем же названием и экспозиция "Не рядом, но вместе", которую организаторы обозначили как фотохронику пандемии. В здании Главного штаба покажут двести лучших работ 35 фотокорреспондентов со всего мира.

Наконец, в последний день форума его участники познакомят всех со своими проектами, реализованными в дни проведения "Диалога культур", а также представят на суд коллег "домашнюю работу". К примеру, Кюрре Лиен из Норвегии привез видеорассказ длиной шесть минут "Букинисты во время карантина", телерадиокомпания "Крым" - фильм "Однажды в Крыму", а Ксения Лебедева из Беларуси - "Люди на болоте".