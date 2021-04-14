На Парад в Петербурге пустят только с отрицательным тестом на COVID-19

Парад Победы 9 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проведут с учетом особенностей эпидемической ситуации.

По словам руководителя Роспотребнадзора по Северной столице Натальи Башкетовой, обязательным условием для участников и гостей парада (это касается как военных, так и приглашенных на мероприятие ветеранов) будет отрицательный тест на коронавирус. При наборе волонтеров предпочтение отдадут тем, кто прошел полный цикл вакцинации.

Председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в свою очередь отметила, что для ветеранов, которые в этот день будут присутствовать на Дворцовой площади, будет организовано не только волонтерское сопровождение, но и дополнительное врачебное наблюдение.

Территорию Дворцовой площади перед праздником обработают дезинфицирующими средствами. На входе у всех будут проверять наличие средств индивидуальной защиты и документы об отсутствии COVID-19, а также измерять температуру.

Справка "РГ"

В петербургском Параде Победы примут участие около 200 военнослужащих и 150 единиц военной техники ЗВО, в том числе тридцать вертолетов и самолетов.